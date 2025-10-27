Las Niñas de Cádiz regresan al Teatro Bergidum con 'La reina brava'

leonoticias - Noticias de León y provincia

La compañía transforma esta tragedia en un trabajo lleno de guasa y descaro

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:52

La compañía teatral Las Niñas de Cádiz regresan esta semana, los días 30 y 31 de octubre, al Teatro Bergidum de Ponferrada con su trabajo 'La reina brava', una tragedia que transforman en una historia llena de guasa y descaro.

La función, basada en una historia real y con ciertos tintes shakesperianos, narra un mundo de intrigas y traiciones palaciegas donde una reina tiránica, odiada por todos, es asesinada a manos de una madre y una hija.

Con ello se exploran las motivaciones de unos personajes arrastrados por sus pasiones y sus vicios, fusionando lo clásico con la frescura y el ingenio de esta compañía gaditana, a través de la música, el verso y una propuesta escénica minimalista que lleva al espectador de la emoción y del asombro a la carcajada, pasando por cierto tributo al surrealismo esperpéntico de los guiones de Berlanga y Azcona.

«Trazar el paralelismo entre los personajes reales y el mundo del bardo inglés es una tentación irresistible. En ' La Reina Brava' volvemos a dejarnos fascinar por los personajes extremos, amorales, que se dejan arrastrar enloquecidamente por sus pasiones. Insertamos con descaro nuestro carnaval, nuestro verso octosílabo desprejuiciado y alegre, mezclado con el endecasílabo, reservado habitualmente para los grandes temas, aunque le damos una vuelta y nos lo apropiamos para nuestras observaciones irónicas, nuestra guasa y nuestra forma de mirar el mundo, siempre desde el prisma de la alegría», dice la autora, directora e intérprete de la función, Ana López Segovia.

La función se verá este jueves y viernes, 30 y 31 de octubre, a las 20.30 horas en el teatro de la calle Ancha de Ponferrada.

