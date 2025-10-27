leonoticias - Noticias de León y provincia

Abraham Mateo junto a su novia, la influencer Esty CG, en la gala de los Premios Billboard de la Música Latina 2025. billboardar

El Bierzo se cuela en los Premios Billboard de la Música Latina que consagran a Bud Bunny

Bendicen al cantante puertorriqueño como el artista latino del siglo XXI con once galardones

Carmen Ramos

Carmen Ramos

Ponferrada

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:04

Comenta

El Bierzo se cuela en la gala de los Premios Billboard de la Música Latina 2025. La fiesta tuvo como escenario el James L. Knight Center de Miami y aupó a lo más alto al cantante puertorriqueño Bad Bunny con once galardones consagrándolo como el artista latino del siglo XXI.

Una celebración en la que compartió escenario con Karol G -la segunda más premiada con seis galardones- y Ozuna y en la que se dieron cita las las figuras más destacadas del panorama musical latino. Una larga lista de la que formaron parte Shakira, Daddy Yankee, Laura Pausini, Netón Vega, Oscar Maydon, Beéle, Danny Ocean, Grupo Frontera, Juan Duque, Kapo, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho y Olga Tañón, entre otros.

También Abraham Mateo que compartió escenario con Ángel López y Arthur Hanlon para poner la nota española y nostágica a la gala con la celebración de los 25 años del tema 'A puro dolor'. Precisamente el cantante de San Fernando (Cadiz) fue uno de los protagonistas de la alfombra roja de los Premios Billboard de la Música Latina 2025 junto a su novia, la influencer Estíbaliz, conocida en las redes como Esty CG.

La madrileña, que brilla en Instagram y TikTok con más de 859.000 seguidores, lució en los premios un espectacular diseño confeccionado en el atelier de la berciana Silvia Fernández situado en el centro de Ponferrada, su ciudad natal. Se trata de un sugerente vestido con encaje y con una pronunciada abertura lateral.

Una muestra más de que la diseñadora ponferradina de alta costura continúa triunfando en las alfombras rojas tanto nacionales como internacionales donde se multiplican los nombres de primeras figuras que se decantan por sus creaciones, como el de la cantante internacional Patricia Manterola en la gala de Premios de la Academia del Perfume 2025.

Su presencia en los Premios Billboard de la Música Latina 2025 celebrada en Miami coincide con la apertura de su nueva tienda en la Milla de Oro de Madrid, en la calle Claudio Coello, que se convierte así en un nuevo escaparate de la moda de altura 'made in Bierzo'.

