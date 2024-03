Nevenka, sobre el caso Raquel Diez: «Se sigue intentando tapar y callar. Molesta»

Nevenka acude con su marido y sus dos hijos a ver la grabación de la película 'Soy Nevenka' de Icíar Bollaín a Zamora. Lo hace con la tranquilidad de llevar una vida privada que le permite pasar desapercibida entre la gente e incluso poder charlar con los curiosos que se acercaron por la zona de grabación.

La berciana reconoce no conocer mucho a la actriz que dará vida a su vida en la gran pantalla, pero asegura que «me parece que está elegida de una forma inteligente para que se parezca a la Nevenka de verdad, que al final son muchas Nevekas». Unas palabras que pronuncia en el programa de radio A vivir con Juan José Millas.

Un rodaje que se desarrollará en Zamora y Vizcaya debido a la imposibilidad de la directora de lograr hacerlo en Ponferrada. A mediados del mes de enero este medio ya publicaba que estas dos ciudades serían los escenarios elegidos para el rodaje de 'Soy Nevenka', la nueva película de Icíar Bollaín producida por Kowalski Films y Feelgood Media que cuenta con el apoyo de Movistar+. No será en su ciudad, en la ciudad en la que fue concejala y en la que logró la primera condena a un cargo político en España por acoso sexual pasando para la historia como la primera abanderada del 'me too', en una ciudad donde la propia víctima fue estigmatizada y a que tuvo que abandonar.

'Yo te entiendo'

Ahora, Nevenka ve esta grabación «con muchísima emoción y desde otro lugar, porque 20 años son muchos» y reconoce que «me movieron internamente mucho las manifestaciones del me too y también las que vimos en España con el caso de la manada».

Un apoyo de la sociedad que ella no tuvo, por eso afirma que «me movió mucho porque entendí lo importante que es la sororidad y que alguien te diga 'yo te entiendo'». A pesar de ello, no todo es apoyo para las víctimas de violencia de género y por ello le preguntan a Nevenka en este espacio de Cadena Ser.

El caso de Raquel Diez ha sido otra muestra de esa falta de apoyo a otra berciana. «Se sigue intentando tapas y callar. Molesta», afirma Nevenka que recuerda que todavía «hay muchas personas sufriendo en silencio. No hemos evolucionado suficiente».

Aunque ella ahora tiene una vida que «me encanta» ha sido mucho el trabajo para poder llegar a ella: «Yo tengo una profesión y una vida que no tiene nada que ver con la exposición pública y me encanta mi vida. He peleado mucho por la vida que tengo». Tras una paseo por el lugar de grabación de la película con su marido y sus dos hijos unas señoras que también acudieron a ver el rodaje le explicaron que «están grabando una película de una chica que fue muy valiente», lo que a ella le emociona aún más.