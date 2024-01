Morala no ve «conveniente» el uso de espacios para la película de Nevenka

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ponferrada, y portavoz de Coalición por el Bierzo, Iván Alonso, negó este viernes que se hayan puesto «trabas» al rodaje de la película sobre Nevenka Fernández y aseguró que el alcalde de la capital berciana, Marco Morala, no ve «conveniente» el uso de algunos espacios públicos, como el Ayuntamiento o el Castillo.

Es la respuesta ofrecida por Alonso tras las críticas del PSOE al conocer que gran parte del largometraje se rodará en Zamora y no en Ponferrada. «Traba ninguna, pero creo que conocéis el sentir del alcalde sobre la utilización de los espacios. Desde que tomó posesión de la alcaldía no se dan ruedas de prensa en el salón de plenos, se hacen determinados usos del espacio público del Ayuntamiento y no lo cree conveniente. En este caso es un impacto importante en un edificio público y esa es la única cuestión, según lo que yo sé».

Alonso invitó al PSOE a preocuparse de cosas más importantes, segú informa Ical. «Se preocupan de verdaderas tonterías. Que si el busto de Severo Núñez, que si dejamos un agujero en el Plantío, que si la pista de hielo…Están desnortados», concluyó.