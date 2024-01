Nevenka tiene que irse de nuevo de Ponferrada: la película de Bollaín se grabará en Vizcaya y Zamora

Nevenka Fernandez tiene que irse de nuevo de Ponferrada. Poco o nada a cambiado en la ciudad más de dos décadas después de que la exconcejala del PP tuviera que salir de España camino a Irlanda tras romper su silencio contra el acoso sexual al presentar una querella criminal contra el por entonces alcalde, Ismael Álvarez, con el que había mantenido una relación que él se negaba a terminar y por lo que fue condenado.

Y es que finalmente Zamora y Vizcaya serán los escenarios elegidos para el rodaje de 'Soy Nevenka', la nueva película de Icíar Bollaín producida por Kowalski Films y Feelgood Media que cuenta con el apoyo de Movistar+. No será en su ciudad, en la ciudad en la que fue concejala y en la que logró la primera condena a un cargo político en España por acoso sexual pasando para la historia como la primera abanderada del' Me Too', en una ciudad donde la propia víctima fue estigmatizada y a que tuvo que abandonar.

La cinta sobre el conocido como 'caso Nevenka' se comenzará a rodar el mes que viene. Un trabajo que se prolongará durante marzo y para el que ya se están buscando figurantes, según recoge elblogdecineespanol.com.

La directora de 'Maixabel' Icíar Bollaín se pondrá de nuevo detrás de la cámara para dirigir 'Soy Nevenka', una película que lleva a la gran pantalla el acoso sexual sufrido por la exedil de Ponferrada, Nevenka Fernández, que sucede a la serie documental 'Nevenka' estrenada en 2021 por la plataforma de 'streaming' Netflix y dirigida por Maribel Sánchez-Maroto.

El PSOE pide explicaciones

La grabación del film 'Soy Nevenka' fuera de Ponferrada ha despertado ya las primeras críticas en el terreno político. El Grupo Socialista pide al alcalde, Marco Morala, que explique los verdaderos motivos por los que no ha sido posible el rodaje de la película de Iciar Bollaín en la ciudad.

«Desde el grupo socialista nos preguntamos cómo esa película no se ha rodado íntegramente en Ponferrada», señalan. La concejala Mabel Fernández explicó que conocen desde el verano pasado que la prestigiosa directora de cine y la productora de la película había estado visitando Ponferrada en busca de posibles localizaciones para el rodaje de la película.

«Ayer finalmente supimos que los grandes rodajes se van a llevar a cabo en Zamora porque, según han manifestado los responsables de la grabación, han encontrado muchas facilidades por parte de las autoridades locales», remarcó.

En este contexto la concejala del PSOE pregunta al equipo de gobierno «¿por qué no se rueda en Ponferrada y cuáles son los verdaderos motivos?». Además, critica al actual equipo de gobierno «porque si tan preocupados dicen estar por el empleo y por el crecimiento de Ponferrada cómo es que han dejado 'escapar' el rodaje de esta película con el beneficio económico que supondría para la ciudad.

«El último agravio a la víctima»

En este sentido, Mabel Fernández quiere señalar que el rodaje de esta película «hubiera supuesto más de 200 personas viviendo en Ponferrada durante aproximadamente 6 meses, además de gran conocimiento y difusión que supondría de nuestra ciudad».

Los socialistas temen que «este sea el último agravio a la víctima que hace el PP y que la poca acogida y la falta de apoyo que ha encontrado la directora en Ponferrada, que ha manifestado ella misma, sea más un tema partidista que una mirada a los intereses de Ponferrada», concluyen.