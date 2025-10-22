Una mujer de 53 años resulta herida en la colisión de dos turismos en Dehesas El siniestro se produjo a las 14:32 horas en el Camino del Couso, cruce con el Camino Campablanca

Ambulancia del Servicio de Emergencias 112 en una imagen de archivo.

Elbierzonoticias Ponferrada Miércoles, 22 de octubre 2025, 15:01

Una mujer de 53 años ha resultado herida a mediodía de este miércoles, 22 de octubre, en un accidente de tráfico ocurrido en la localidad de Dehesas, en el municipio de Ponferrada.

El siniestro se produjo a las 14:32 horas en el Camino del Couso, cruce con el Camino Campablanca al colisionar de forma lateral dos turismos.

Aunque en la llamada realizada al Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León en un primer momento no se alertaba de la existencia de heridos, posteriormente se solicitó asistencia par una mujer de 53 años que presentaba un golpe en la cabeza y dolor en una mano.

El 112 dio aviso a la Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que envió al lugar una ambulancia para atender a la herida.