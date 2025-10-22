leonoticias - Noticias de León y provincia

Ambulancia del Servicio de Emergencias 112 en una imagen de archivo.

Una mujer de 53 años resulta herida en la colisión de dos turismos en Dehesas

El siniestro se produjo a las 14:32 horas en el Camino del Couso, cruce con el Camino Campablanca

Ponferrada

Miércoles, 22 de octubre 2025, 15:01

Una mujer de 53 años ha resultado herida a mediodía de este miércoles, 22 de octubre, en un accidente de tráfico ocurrido en la localidad de Dehesas, en el municipio de Ponferrada.

El siniestro se produjo a las 14:32 horas en el Camino del Couso, cruce con el Camino Campablanca al colisionar de forma lateral dos turismos.

Aunque en la llamada realizada al Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León en un primer momento no se alertaba de la existencia de heridos, posteriormente se solicitó asistencia par una mujer de 53 años que presentaba un golpe en la cabeza y dolor en una mano.

El 112 dio aviso a la Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que envió al lugar una ambulancia para atender a la herida.

