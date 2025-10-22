leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de un autobús de Servicio Municipal de Transporte de Ponferrada.

Corte de tráfico por labores de limpieza: afecta a la Línea 2 de autobús

El paso inferior de la Avda. Constitución estará cerrado este jueves 23 de octubre dejando la parada 'Residencia de mayores' anulada temporalmente

Álvaro Pérez

Álvaro Pérez

Ponferrada

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:50

El Ayuntamiento ha informado de un corte de tráfico en el paso inferior de la Avenida Constitución, que tendrá lugar este jueves 23 de octubre, a partir de las 9:00 horas, debido a labores de limpieza programadas.

La línea 2 de autobuses urbanos se verá afectada por esta intervención, con la anulación temporal de las paradas de su ruta, concretamente la referida a la situada en la Avda. Constitución (Residencia de mayores).

Durante el tiempo que dure el corte, los usuarios podrán utilizar las paradas más cercanas: Avda. Constitución (Iglesia) y Avda. Asturias (Estación de autobuses)

