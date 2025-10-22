Corte de tráfico por labores de limpieza: afecta a la Línea 2 de autobús
El paso inferior de la Avda. Constitución estará cerrado este jueves 23 de octubre dejando la parada 'Residencia de mayores' anulada temporalmente
Ponferrada
Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:50
El Ayuntamiento ha informado de un corte de tráfico en el paso inferior de la Avenida Constitución, que tendrá lugar este jueves 23 de octubre, a partir de las 9:00 horas, debido a labores de limpieza programadas.
La línea 2 de autobuses urbanos se verá afectada por esta intervención, con la anulación temporal de las paradas de su ruta, concretamente la referida a la situada en la Avda. Constitución (Residencia de mayores).
Durante el tiempo que dure el corte, los usuarios podrán utilizar las paradas más cercanas: Avda. Constitución (Iglesia) y Avda. Asturias (Estación de autobuses)