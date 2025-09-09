Morala ensalza la lucha de los pueblos contra el fuego: «Han estado muy a la altura» Ponferrada celebra este lunes, 9 de septiembre, el día de la Encinina dando protagonismo a las pedanías y asociaciones del municipio

Carmen Ramos Ponferrada Martes, 9 de septiembre 2025, 13:47 | Actualizado 13:54h.

«Hoy es el día de Ponferrada». El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha dado así la bienvenida a los representantes de las pedanías y alcaldías de barrio en una jornada, la de este martes, 9 de septiembre, día de la Encinina, que está especialmente dedicada a ellos y también a las asociaciones.

«Hoy es un día más íntimo para todos los ponferradinos vivan donde vivan, en el centro urbano o en nuestros barrios y pueblos», indicó el primer edil en un año marcado por los incendios que han devorado El Bierzo, «unas circunstancias muy difíciles que hemos vivido durante el pasado mes de agosto», reseñó, por lo que «este acto viene cargado de una especial sensibilidad, sentimiento, y, desde luego, de un especial sentido».

Los representantes de los pedanías ofrecieron a la Virgen de la Encina «lo mejor de sus pueblos y barrios», señaló el regidor, que alabó y agradeció la entrega y el esfuerzo que han demostrado para enfrentarse al fuego durante la oleada de incendios que ha sacudido el municipio. «No solo traen de lo mejor de los productos que nacen de su tierra sino también lo mejor de sus vecinos y sus gentes que sin lugar a la menor duda han estado muy a la altura durante los episodios tan difíciles y duros que hemos vivido recientemente», subrayó.

«Salud y empleo»

A la Virgen de la Encina Morala pidió salud «para los conciudadanos, para sus familias y para sus seres queridos» así como actividad económica y empleo «para que las generaciones de nuestros más jóvenes puedan quedarse en Ponferrada y hacer de ella su lugar de trabajo y su lugar de vida».

También pidió a los poderes públicos «huir del enfrentamiento, de la crispación, de la polarización» que permitan «generar espacios de diálogo y de consenso» convencido de que «es lo que demandan los ciudadanos» y algo que ve como «la única manera posible de sacar adelante este proyecto de municipio, de comunidad autónoma y de nación».

«Que nos inspire a los gobernantes locales, autonómicos y a los nacionales y, por supuesto, que traigan a Ponferrada esos proyectos tan necesarios, no es que seamos más que otros territorios pero tampoco somos menos», consciente el regidor ponferradino de que «en justicia necesitamos una reactivación económica e industrial, unas grandes infraestructuras y una inversión acorde con todo lo que se nos ha quitado».

Apoyo a la reconstrucción

El concejal de Medio Rural, Iván Alonso, por su parte, mostró su respaldo a la petición de apoyo y colaboración al resto de administraciones lanzada por el alcalde para ayudar en la reconstrucción tras los daños provocados por los incendios, también en las infraestructuras. «La Junta de Castilla y León sabe que se va a presentar un plan de reconstrucción para todo lo que ha ocurrido en nuestro municipio, en todos los pueblos y pedanías afectadas».

Una solicitud de colaboración que extendió a la Diputación Provincial «porque han quedado destrozadas algunas carreteras» como es el caso de las de Carracedo de Compludo, Palacios de Compludo y Espinoso de Compludo, Manzanedo y Bouzas, así como el acceso que vertebra toda la zona: la carretera del Morredero.

Alonso pidió mejoras también en los viales a San Adrián y se refirió, además, a los daños que pueden traer consigo la llegada de las lluvias en Peñalba de Santiago. «Volvemos a tener un episodio parecido al del año 2017, van más de tres años que se han puesto a disposición los terrenos para que se haga el viaducto en el arroyo de los Mateos en Peñalba de Santiago y seguimos esperando para que la Diputación haga la pertinente licitación y cuál es la actual situación».

Por lo tanto, insistió en reclamar «colaboración máxima a la Diputación Provincial en esta red provincial de carreteras en esta quincena de núcleos rurales de la sur del Ayuntamiento de Ponferrada que está en una situación muy mala».