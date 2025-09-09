leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de la actuación de una orquesta. L.N.
Encina 2025

Orquesta Panorama, mercado medieval y ofrenda de las pedanías, este martes en Ponferrada

Consulta todas las actividades de las fiestas patronales de Ponferrada para este martes 9 de septiembre

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Martes, 9 de septiembre 2025, 08:34

El martes 9 de septiembre Ponferrada celebra uno de los días grandes de las Fiestas de la Encina. La jornada comenzará con la tradicional misa de acción de gracias y la ofrenda floral a la Virgen de la Encina, acompañada por las pedanías del municipio. Durante todo el día, vecinos y visitantes podrán disfrutar del mercado medieval, la Feria de Cerámica Embarrarte, exposiciones de pintura y propuestas gastronómicas como el espacio Come y Calle. La música y el espectáculo estarán presentes con el conciert de Pica Pica o la gran actuación de la Orquesta Panorama.

MARTES 9 DE SEPTIEMBRE

9:00h. XXVIII Torneo de petanca. Organiza: CD Temple Petanca. Lugar: Parque Botánico del Temple.

11:00h. Dianas y alboradas.

11:00 a 14:00h. XLIV Feria cerámica de Ponferrada Embarrarte 2025. Lugar: Parking de la c/ Obispo Osmundo.

11:00 a 14:30h. Mercado medieval. El mercado abre sus puertas y cobra vida. Lugar: Jardines del Sil.

12:00 a 14:00h. Exposición de pintura. Entrada gratuita. Organiza: Asociación de Pintores del Bierzo. Lugar: Museo del Ferrocarril.

12:00h. Misa de acción de gracias. Ofrenda a la Virgen de la Encina de flores y frutos de la tierra; por parte de los pedanías, asociaciones y barrios del Ayuntamiento de Ponferrada, acompañados de la corporación municipal. Todas las ofrendas serán donadas al hogar del transeúnte. Lugar: Basílica de la Encina. Organiza: Concejalía de Mayores y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ponferrada.

13:00h. Come y Calle. Food trucks, música y ocio familiar. Entrada gratuita. Lugar: Parque de la Concordia.

17:00 a 21:00h. XLIV Feria cerámica de Ponferrada Embarrarte 2025. 21:00h. Clausura de la XLIV Feria de la Cerámica. Lugar: Parking de la c/ Obispo Osmundo.

18:00 a 21:00h. Exposición de pintura. Entrada gratuita. Organiza: Asociación de Pintores del Bierzo. Lugar: Museo del Ferrocarril.

18:00h. Mercado medieval. El mercado abre sus puertas y cobra vida. Lugar: Jardines del Sil.

18:30h. Partido amistoso en beneficio del comedor social. S.D. Ponferradina Veteranos – Veteranos Ponferrada. Organiza: C.D. Veteranos Ponferrada. Lugar: Campos Ramón Martínez.

19:00h. Apertura Recinto Ferial. «HORA SIN RUIDO», DE 19:00 A 20:00H. Lugar: Explanada recinto.

19:00h. Concierto infantil Pica pica. Grupo de música y teatro infantil, que ha alcanzado gran popularidad entre los niños, por sus divertidos espectáculos y la interpretación de canciones para toda la familia. Gratuito. Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

19:30h. Casa de Andalucía. Fin de fiesta. Lugar: Junto a la Estación de Autobuses.

22:00h. Actuación orquesta Panorama. Lugar: Explanada antiguo Centro Comercial.

22:30h. Degustación sopas de ajo. Colabora: Asoc. De peñas Ponferrada. Lugar: Explanada antiguo centro comercial.

23:30h. Mercado medieval. Pasacalles de despedida, a cargo de «TURDIÓN MEDIEVAL». Lugar: Jardines del Sil.

