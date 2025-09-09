'Desde El Bierzo a la gloria' resuena en Amsterdam con la oboista Olivia Belzuz La joven ponferradina interpretó en su recital de fin de carrera este himno del cancionero berciano que compuso su bisabuelo, Esteban de la Puente

El cancionero berciano resuena en Ámsterdam. La oboista ponferradina Olivia Belzuz ha sido la encargada de llevar la tradición musical de la comarca a la capital de los Países Bajos al tocar en su concierto de fin de carrera y como sorpresa para el público que asistía al acto, entre él familia y amigos, la canción popular 'Desde El Bierzo a la gloria' compuesta por su bisabuelo, el destacado y reconocido músico ponferradino Esteban de la Puente, el primer autor del cancionero berciano y figura fundamental en la historia de la ciudad.

Fue en su recital de Bachelor que cursó en la ciudad europea donde vivió este momento tan especial que, sin duda, permanecerá guardado en el álbum de su memoria. «Allí estuvimos pasándolo bien durante un rato, la verdad es que lo disfruté bastante», señala la joven. Explica que se decantó por esa canción porque «es de las que más se conocen que ha escrito él del cancionero berciano». La recuerda especialmente «porque me la cantaba mi abuela y le tengo un cariño especial y quería darle una sorpresa a mis padres y a la gente que me estuviera viendo del Bierzo». «Tenía que acabar con un trocito de mi tierra en el recital, era imposible no acabar así», subraya.

Olivia reconoce que fue un momento muy emotivo para ella y del que disfrutaron también sus padres y sus dos hermanos, así como unos cuantos amigos que viajaron a Ámsterdam para acompañarla y a los que les envió de forma previa la letra de la canción para que la cantaran. «Fue lo que más ilusión me hizo porque era un poco también con idea de hacerlo lo más original posible porque es una canción que se canta en las bodegas y la verdad es que pudimos envolver un poco el auditorio donde estaba tocando con ese ambiente de bodega un poco tradicional y con el folklore español y berciano».

La joven oboista berciana llegó a Ámsterdam en 2021 tras pasar por el Conservatorio de Música Cristóbal Halffer de Ponferrada donde tuvo como profesor a Salvador Ferrer que fue el que le animó a cursar el Grado fuera de España. Siempre ha estado vinculada al oboe aunque reconoce que al principio también le tiraba el clarinete.

Belzuz (D) durante su concierto de fin de carrera donde interpretó el popular tema del cancionero berciano.

Tras finalizar el Grado en Música afronta su quinto año en Ámsterdam donde estará también otro más, dado que ha conseguido una plaza en el Ensemble JongNBE que forma parte del Ensemble NBE (Nederlands Blazeers Ensemble), una experiencia con la que está «contenta e ilusionada».

Mantener el legado

Aunque viene de una familia de músicos y lleva la música en su ADN, actualmente es la única que se dedica profesionalmente a ella. «En mi familia la música siempre ha estado muy presente, de hecho, mi bisuabuelo y mi abuelo siempre han tenido una relación directa y total con la música y el folklore berciano, luego también mi tío abuelo Esteban era clarinetista, Tino Martínez, el antiguo director de Solera Berciana, también es mi tío abuelo, mi abuela también cantaba en Solera Berciana, entonces como que desde niña siempre me he empapado mucho de lo que es la música y, por supuesto, del folklore berciano, que es súper importante para mi».

Su bisabuelo Esteban de la Puente fue el autor del primer cancionero berciano y durante años ocupo el cargo de subdirector de la Banda Municipal de Música de Ponferrada. Era ebanista y hacía buenas migas con su profesor Augusto González Menes, al que se le atribuye la autoría de la emblemática canción berciana 'A Ponferrada me voy', todo un himno del Bierzo.

Olivia Belzuz cuando tenía ocho años abrazando la escultura de su bisabuelo, Esteban de la Puente, en Ponferrada.

La Coral Solera Berciana se encargó de popularizar sus canciones introduciéndolas en su repertorio. Una escultura en la zona alta de Ponferrada y el aula de música del Instituto de Estudios Bercianos (IEB) al que da nombre, y con su abuelo hoy en al junta directiva, le rinden homenaje.

«La música del Bierzo tiene que estar viva»

Para Olivia Belzuz «la música del Bierzo tiene que estar viva» por ello se siente muy satisfecha de poder contribuir a mantener vivo el legado del cancionero berciano, de su bisabuelo y de toda su familia vinculado a la música.

«Es súper importante, vivo para esto yo creo y me gustaría hacer algún arreglo de las canciones, grabarlas bien y con amigos, que se dé un poco también otra vez a conocer». «Somos gente para los que la familia es súper importante y El Bierzo es el amor de mi vida y que todo eso se junte no puedo estar más contenta», remarca.

Su sueño es «poder interpretar música, que la gente disfrute, que yo disfrute y que eso me dé de comer». «Me da igual que sea en orquesta, que sea como profesora, que sea con la música y tenga a mi compañero el oboe de la mano, maravilloso».

