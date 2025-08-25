Risto, el burro que avisó de que el fuego llegaba a Molinaseca: «Ha sido nuestra alarma» La mascota de la bodega Encima Wines, que se ha convertido en el «el burro de todos los del pueblo», fue el primero en dar la voz de alarma este domingo, 24 de agosto, cuando las llamas acechaban a las casas

Se llama Risto, tiene orejas grandes y un gran cuerpo oscuro y peludo. Es el burro de la bodega Encima Wines que fue el primero en dar la voz de alarma este domingo, 24 de agosto, del incendio que acechaba al pueblo.

Eran cerca de las cuatro de la tarde. Las llamas aún no habían llegado a Molinaseca y Risto, de tan solo cinco años, estaba inquieto y ya olía que estaba cerca. Es la mascota de la bodega desde hace cuatro años y vive en una caseta justo al lado. Aunque el domingo las instalaciones están cerradas, la casualidad quiso que Encina Otero y su padre, Manuel Otero, fueran a la bodega porque un conocido necesitaba vino.

«Nos acercamos y le cargamos un poco y veíamos al burro muy focalizado en el monte, no paraba de mirarlo, le llamaba y no venía y no se veía nada pero él estaba con las orejas tiesas escuchando y oliendo y al ratín ya se empezó a ver humo y el fuego y ya mi padre lo vio y empezamos a poner todas las mangueras», explica la joven bodeguera.

Risto es un burro zamorano-leonés, fue adoptado hace cuatro años en Barrios de Luna y se ha convertido en «el burro de todos los del pueblo». «Es súper bueno, es nuestra alarma, ha sido así en el incendio y ya para los que lo conocen, rebuzna mogollón, es muy cariñoso y nada más que ver algo nos avisa, es la alarma», remarca Encina.

«Una tarde muy mala»

A pesar de tener el fuego a la puerta de su bodega finalmente lograron frenar las llamas y salvarla. «Estuvo muy cerca», resalta la joven, consciente de que «no solo hemos salvado la bodega, hemos salvado el pueblo, las casas de los vecinos y hemos evitado que entren las llamas a Molina entre todos».

Encima Wines

Se da la circunstancia de que su padre, Manuel Otero, ya había llenado dos grandes depósitos que tenía preparados desde que otro fuego amenazó la localidad vecina de Riego de Ambrós. «Estábamos un poco preparados por lo que pudiera pasar y eso nos ayudó mucho y a los bomberos también», señala Encina.

El propio Manuel explicaba este lunes, 25 de agosto, pasado el susto un día después del fuego, que gracias a que tenía el depósito lleno le sirvió para mantener o controlar el primer golpe de fuego. «Sé lo que pasa, cuando hay algo la presión del agua no va, no funciona», por lo que «desde aquí con mis medios y mis mangueras y mi bomba en principio intenté perimetrar o limpiar el perímetro del incendio y luego los servicios de extinción pusieron el camión de bomberos al lado y me pidieron que les abasteciera de agua a un caudal de 5.000 litros hora y ellos iban con mangueras pequeñas apagando el fuego sin tener que mover el camión».

Su hija reconoce que fue «una tarde muy mala, de mucho susto, muchos nervios y mucha tensión, pero gracias a toda la intervención de la gente, los vecinos, amigos, la UME, bomberos, fue un dispositivo muy potente y se logró frenar bastante rápido el fuego a la velocidad que iba avanzando», remarca.

En puertas de la vendimia

El incendio les ha pillado en puertas de iniciar la vendimia pero a pesar del susto siguen adelante con el trabajo previsto. «Estamos limpiando las cenizas y todo lo que nos queda y empezaremos con toda la normalidad que podamos y esperamos que sea una muy buena vendimia la que se nos viene encima así que hay que quedarse con lo positivo siempre», apunta Encina.

La joven bodeguera asegura que están «muy contentos y muy emocionados de ver la gente como se vuelca cuando pasan estas cosas, gente que no te lo esperas, amigos, es una maravilla quedarse con eso». Por ello, lanza un alegato y una llamada de atención para que «en futuros años esto se solucione y haya planes, se organice y se cuenten con los medios suficientes porque estos incendios son terribles y arrasan con todo».