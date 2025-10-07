leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miguel Muñoz, atleta ponferradino.

Miguel Muñoz, campeón de España Sub16 por Federaciones con Castilla y León

El atleta ponferradino logra el bronce individual en lanzamiento de martillo, bate el récord provincial y contribuye al título nacional del combinado castellano y leonés

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Martes, 7 de octubre 2025, 12:47

Comenta

El atleta ponferradino Miguel Muñoz Gonçalves, del C.D. Ponferrada Atletismo, cerró de manera brillante la temporada al proclamarse campeón de España Sub16 por Federaciones con la selección de Castilla y León, en una competición muy igualada celebrada recientemente.

En su especialidad, el lanzamiento de martillo, Miguel consiguió una tercera posición individual con un lanzamiento de 54,45 metros, que supone su mejor marca personal, mejorando en casi cinco metros su anterior registro. Con este resultado, además, batió el récord provincial de León, que permanecía vigente desde 1996 y que ostentaba Daniel Pardo González con una marca de 52,22 metros.

Otras noticias

Un hogar para Agallas: «Queremos que viva aquí ya para siempre»

Un hogar para Agallas: «Queremos que viva aquí ya para siempre»

El restaurante calcinado en Las Médulas reabre en Carucedo: «Somos los mismos, con las mismas ganas»

El restaurante calcinado en Las Médulas reabre en Carucedo: «Somos los mismos, con las mismas ganas»

Acciona se abre a negociar la subrogación y a recolocar a los trabajadores de Forestalia

Acciona se abre a negociar la subrogación y a recolocar a los trabajadores de Forestalia

Su actuación aportó 15 puntos fundamentales a la selección castellano y leonesa, que logró el primer puesto en la clasificación por equipos con 263 puntos, los mismos que Andalucía, pero con un mayor número de pódiums, lo que otorgó la victoria final a Castilla y León. Galicia completó el podio en tercer lugar, con 245 puntos.

Desde el C.D. Ponferrada Atletismo han felicitado a Miguel por su esfuerzo, compromiso y progresión a lo largo de toda la temporada, recordando que el club entiende el atletismo como una escuela de valores, donde se fomenta la amistad, el compromiso, el esfuerzo compartido, el crecimiento personal y el respeto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los rivales de Cultural, Ponferradina y Astorga en la Copa del Rey
  2. 2 El restaurante calcinado en Las Médulas reabre en Carucedo: «Somos los mismos, con las mismas ganas»
  3. 3 Un pueblo de León hospedará a Papá Noel
  4. 4 El derribo de la iglesia de un pueblo de León deja al aire los restos sepultados del cementerio
  5. 5 La pólvora sigue fuera de casa y la Cultural firma el empate sin goles ante el Albacete
  6. 6 El «privilegio» de los colegios sin alumnos: «Es una maravilla y triste a la vez»
  7. 7 Un incendio cerca de un pueblo y otro en un camping movilizan a los bomberos de la Diputación de León
  8. 8 Maximino Fidalgo celebra su centenario rodeado de amigos y familiares
  9. 9 Xoel López cierra San Froilán 2025 en un lunes festivo en León
  10. 10 La colisión entre un camión y un furgón en la N-630 deja herido a un hombre de 59 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias Miguel Muñoz, campeón de España Sub16 por Federaciones con Castilla y León

Miguel Muñoz, campeón de España Sub16 por Federaciones con Castilla y León