Miguel Muñoz, campeón de España Sub16 por Federaciones con Castilla y León El atleta ponferradino logra el bronce individual en lanzamiento de martillo, bate el récord provincial y contribuye al título nacional del combinado castellano y leonés

Elbierzonoticias Ponferrada Martes, 7 de octubre 2025, 12:47

El atleta ponferradino Miguel Muñoz Gonçalves, del C.D. Ponferrada Atletismo, cerró de manera brillante la temporada al proclamarse campeón de España Sub16 por Federaciones con la selección de Castilla y León, en una competición muy igualada celebrada recientemente.

En su especialidad, el lanzamiento de martillo, Miguel consiguió una tercera posición individual con un lanzamiento de 54,45 metros, que supone su mejor marca personal, mejorando en casi cinco metros su anterior registro. Con este resultado, además, batió el récord provincial de León, que permanecía vigente desde 1996 y que ostentaba Daniel Pardo González con una marca de 52,22 metros.

Su actuación aportó 15 puntos fundamentales a la selección castellano y leonesa, que logró el primer puesto en la clasificación por equipos con 263 puntos, los mismos que Andalucía, pero con un mayor número de pódiums, lo que otorgó la victoria final a Castilla y León. Galicia completó el podio en tercer lugar, con 245 puntos.

Desde el C.D. Ponferrada Atletismo han felicitado a Miguel por su esfuerzo, compromiso y progresión a lo largo de toda la temporada, recordando que el club entiende el atletismo como una escuela de valores, donde se fomenta la amistad, el compromiso, el esfuerzo compartido, el crecimiento personal y el respeto.