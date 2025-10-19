El lanzador berciano que rompió un récord de 29 años y sueña con los Juegos Olímpicos Con solo 15 años, el atleta ponferradino del C.D. Ponferrada Atletismo se proclama campeón de España Sub16 con la selección de Castilla y León y bate el récord provincial de León en lanzamiento de martillo

A Miguel Muñoz todavía le cuesta creer lo que ha conseguido. Con solo 15 años, este joven berciano ha puesto su nombre en la historia del atletismo leonés. En el Campeonato de España Sub16 por Federaciones, logró un tercer puesto individual en lanzamiento de martillo con 54,45 metros, su mejor marca personal. Ese vuelo del martillo no solo le dio el bronce nacional, sino que también rompió el récord provincial de León, vigente desde 1996, con el anterior registro de 52,22 metros.

«Entrenando ya había estado cerca y se veía que podía batirlo, pero conseguirlo es increíble», cuenta Miguel, que se sabía preparado, aunque no esperaba que todo saliera tan bien. Había pasado la barrera de los «52 metros raspados» en los entrenamientos, pero ese día el martillo fue más allá, volando con la fuerza de muchas horas de trabajo.

Inicio con dudas y final de récord

El campeonato empezó con nervios. «El primer tiro no fue muy bueno, tocó contra la jaula», recuerda el protagonista. Pero enseguida llegaron las buenas sensaciones, «desde el calentamiento me sentí bien, dormí genial y sabía que podía enganchar un buen tiro». Y lo hizo, avanzó posiciones poco a poco, y en el último lanzamiento, cuando iba cuarto, logró el tiro perfecto. «Conseguí superar al tercero y además con récord», dice con orgullo.

Su resultado aportó 15 puntos clave al equipo de Castilla y León, en una competición muy ajustada. La selección terminó empatada a puntos con Andalucía, pero el mayor número de pódiums le dio a los castellanos y leoneses el oro final.

Del lanzamiento de peso al martillo

El camino de Miguel en el atletismo comenzó con la bola de peso, aquella disciplina en la que el atleta impulsa una esfera metálica desde el cuello. Fue su primer contacto con los lanzamientos antes de descubrir su verdadera especialidad: el martillo, al que lleva dedicado dos temporadas.

Ampliar La selección de atletismo de Castilla y León con el trofeo después de conseguir el primer puesto en el campeonato de España.

«Desde que empezó la temporada, el récord de León y el de Castilla y León eran objetivo, pero no tenía por qué salir», explica con madurez. El récord autonómico, situado en 55,60 metros, será su próxima meta.

Nueva etapa en A Coruña

Este año ha sido también un cambio personal. Miguel se ha mudado a A Coruña, donde cursa 4º de la ESO, aunque sigue vinculado al C.D. Ponferrada Atletismo. «Entreno cuatro o cinco días a la semana, alguna vez seis, y de momento no he tenido problemas para compaginarlo con el estudio», asegura.

La temporada Sub16, que se ha desarrollado de enero a octubre, ha terminado. En 2026 pasará a la categoría juvenil (Sub18), donde la competición se concentrará de enero a junio.

«Los objetivos son entrenar, no lesionarse y la próxima temporada estar en los campeonatos de España principalmente», explica. Para lograrlo deberá superar la marca mínima o clasificarse por ranking, en el que ahora mismo ocupa el tercer puesto nacional de su categoría.

Sueño que ya miran al futuro

Miguel habla con la tranquilidad de quien disfruta del presente, pero también con la ilusión de quien sueña en grande. «Es un poco pronto, pero la verdad que llegar a cierto nivel, ir a unos Juegos Olímpicos, sería como un objetivo a cumplir», confiesa.

Con el récord provincial en su poder y una nueva categoría por delante, Miguel afronta el próximo año con la misma serenidad con la que ha competido hasta ahora. Su evolución constante y su compromiso con el entrenamiento apuntan a que su nombre seguirá sonando en el atletismo de Castilla y León.