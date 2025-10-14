Los dos barrios de Ponferrada que acumulan el mayor número de peleas El balance de llamadas recibidas en el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León refleja un total de 54 sucesos violentos en la ciudad en lo que va de año

Ponferrada es una ciudad «segura y tranquila». Así lo han destacado en los últimos días tanto el concejal de Seguridad Ciudadana, Carlos Cortina, como el intendente jefe de la Policía Municipal, Arturo Pereira, en base al balance de seguridad del verano. Un periodo que se cerró con un total de 16 detenciones.

Pero más allá de esto datos, hay dos zonas de la capital berciana que lejos de ser conflictivas concentran el mayor número de peleas. Se trata del centro y la zona alta de la ciudad, que entre ambas suman más de la mitad de los sucesos violentos que se han registrado en la capital berciana en lo que va de año, concretamente 34 del total de 54 contabilizados.

En el centro de la capital berciana se han sucedido durante los primeros nueve meses del año 24 peleas, mientras que las calles de la zona alta y del casco histórico sumaron una decena de reyertas, según los datos de llamadas atendidas por el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Buena parte de los altercados que se registraron en el centro de la ciudad por los que se dio aviso al 112 tuvieron como escenario calles como Mateo Garza (6), avenida de la Libertad (3), avenida de las Huertas (2) y avenida Compostilla (2). En la zona alta, cerca de la mitad de las reyertas se concentraron en la zona histórica: plaza del Ayuntamiento (2); calle del Reloj (1) y Once Mil Virgenes (1). A ellas se unieron otras que tuvieron como escenario la calle San Genadio (1); Nicolás de Brujas (1) General Vives y (1), calle Hortensias (1) y avenida del Castillo (1).

Flores del Sil y La Rosaleda

El barrio de Flores del Sil y Temple se posiciona en tercer lugar de los avisos recibidos por el Centro Coorcinador de Emergencias 112 de Castilla y León con cinco peleas en lo que va de año, que se registraron concretamente en la avenida de La Martina, calle Conde de los Gaitanes, calle Bilbao, avenida de Portugal y la calle Zaragoza ya en La Placa.

La Rosaleda y el barrio de los Judíos contabilizan el mismo número de refriegas, un total de cuatro en cada uno de los casos. El cómputo global se completa con cinco altercados en otros puntos de la ciudad, entre ellos los ocurridos en la carretera de Los Barrios, Santo Tomás de la Ollas o Cuatrovientos.

