La Junta inicia en Ponferrada la limpieza de los cauces de agua tras los incendios La concejala de Presidencia, Lidia Coca, agradece la celeridad en el inicio de los trabajos

Elbierzonoticias Ponferrada Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:04 Comenta Compartir

La Junta de Castilla y León, a través de la empresa pública Tragsa y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, comienza en Ponferrada los trabajos de instalación de los sistemas necesarios para proteger los cauces de la contaminación que las lluvias podrían provocar con sólidos procedentes de los incendios del pasado mes de agosto.

La concejala de Presidencia, Lidia Coca, ha querido mostrar el agradecimiento del Ayuntamiento de Ponferrada hacia la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y CHMS, porque «estamos hablando de que nuestro municipio es el primero en el que se instalan estas albarradas, fajinas e incluso biorrollos de todas las zonas afectadas por la terrible sucesión de incendios».

Coca destacó que al igual que CHMS va a actuar en el Río Oza, la Consejería de Medio Ambiente «está ya actuando para retener sólidos en las laderas que afectan a más de 5 kilómetros de arroyos de su cabecera (Montes, Friera…). Contamos con recursos como la madera procedente de los montes afectados, de Somacyl y también propios del consistorio como las barreras anticeniza que protegen la ETAP de San Clemente».

Temas

Incendios

Agua

Ponferrada