leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La concejala de Presidencia, Lidia Coca, comprueba sobre el mapa las zonas sne las que se actuará.

La Junta inicia en Ponferrada la limpieza de los cauces de agua tras los incendios

La concejala de Presidencia, Lidia Coca, agradece la celeridad en el inicio de los trabajos

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:04

La Junta de Castilla y León, a través de la empresa pública Tragsa y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, comienza en Ponferrada los trabajos de instalación de los sistemas necesarios para proteger los cauces de la contaminación que las lluvias podrían provocar con sólidos procedentes de los incendios del pasado mes de agosto.

La concejala de Presidencia, Lidia Coca, ha querido mostrar el agradecimiento del Ayuntamiento de Ponferrada hacia la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y CHMS, porque «estamos hablando de que nuestro municipio es el primero en el que se instalan estas albarradas, fajinas e incluso biorrollos de todas las zonas afectadas por la terrible sucesión de incendios».

Otras noticias

Los vecinos de Médulas dejan en manos de la Junta la reconstrucción de sus casas

Los vecinos de Médulas dejan en manos de la Junta la reconstrucción de sus casas

El PSOE reclama que se agilice el Plan de Ordenación Integral de los Montes de Ponferrada

El PSOE reclama que se agilice el Plan de Ordenación Integral de los Montes de Ponferrada

Agallas, el perro berciano que lucha por sobrevivir y busca un hogar

Agallas, el perro berciano que lucha por sobrevivir y busca un hogar

Coca destacó que al igual que CHMS va a actuar en el Río Oza, la Consejería de Medio Ambiente «está ya actuando para retener sólidos en las laderas que afectan a más de 5 kilómetros de arroyos de su cabecera (Montes, Friera…). Contamos con recursos como la madera procedente de los montes afectados, de Somacyl y también propios del consistorio como las barreras anticeniza que protegen la ETAP de San Clemente».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican al leonés Pablo Fernández y Vox le denuncia ante la Fiscalía por un presunto delito de odio
  2. 2 Atropellan a una mujer de 35 años en León
  3. 3 Todo lo que se sabe (de momento) de San Froilán 2025: fechas, conciertos y peñas
  4. 4 La franquicia de comida asiática que se expande en León con tres locales
  5. 5 La publicidad de Galicia tumba al Camino de Santiago en León: «España ya no peregrina»
  6. 6 El programa completo de San Froilán 2025 en León
  7. 7 La hostelería teme perder el 30% de cada terraza y avanza recortes de personal
  8. 8 300 drones iluminarán un San Froilán de récord con 357 pendones de 231 pueblos de León
  9. 9 Investigan a un apicultor como presunto autor de un incendio forestal en León
  10. 10 Los municipios que van a contracorriente de la despoblación en León: «Muchos han querido quedarse»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias La Junta inicia en Ponferrada la limpieza de los cauces de agua tras los incendios

La Junta inicia en Ponferrada la limpieza de los cauces de agua tras los incendios