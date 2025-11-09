Más de 2.000 personas salen a la calle en Bembibre para defender la sanidad pública Convocada por la Federación a la que pertenece la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana y con el apoyo de Oncobierzo

Leonoticias León Domingo, 9 de noviembre 2025, 13:17 Comenta Compartir

La localidad de Bembibre se sumó hoy a la semana de movilizaciones convocada por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, entre las que se encuentra la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana, y con el apoyo del colectivo Oncobierzo, con un concentración que reunió a más de 2000 personas según los organizadores.

La cita, a la que acudió el presidente de la Diputación Provincial y concejal en la villa berciana, Gerardo Álvarez Courel, tuvo como punto de partida y llegada la plaza Santa Bárbara, y discurrió bajo lemas como 'Algún día es mucho tiempo' y 'El cáncer no entiende de tiempo' para exigir incremento del presupuesto sanitario, refuerzo y cobertura total de las plantillas de hospitales y centros de Atención Primaria, implantación definitiva de las zonas de difícil cobertura médica para el Área de Salud de El Bierzo y reforzamiento de la Atención Primaria Básica.

También se reclamó consulta con el médico de Familia en un máximo de 48 horas, mejorar las listas de espera con recursos propios de la sanidad pública, promover la investigación con formaciones específicas, aborto libre y gratuito en el Área de Salud de El Bierzo e incremento de las plantillas de Salud Mental, donde las listas de espera, recalcan, «son escandalosas».

Temas

Sanidad

Bembibre