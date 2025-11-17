Jazz, swing y Lorca protagonizan la programación semanal de La Térmica Cultural La programación incluye conciertos, actividades familiares y una nueva sesión dedicada a la astronomía

Imagen de una de las actuaciones de 'Lorca Suena', una propuesta músico-poética que nace de la inquietud de revisitar la obra del poeta Federico García Lorca.

Elbierzonoticias Ponferrada Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:26 | Actualizado 13:35h.

La Térmica Cultural de Ponferrada ofrece este fin de semana una nueva cita con el ciclo 'Del jazz al swing' al que se une una propuesta cultural basada en versos de Lorca dentro del programa Dinamiz ARTj.

El sábado, 22 de noviembre, a las 18 horas en el vestíbulo de La Térmica, habrá un taller de baile sobre swing a cargo de Ángela Lafuente y Raúl García, para seguir desde las 19 horas, en la cafetería, con un concierto del grupo Whatever Jazz Band, un septeto de jazz tradicional. La jornada se cierra a las 20.45 horas con una sesión de baile 'clandestino' con Diyei Estrella Electrónica, según informe la agencia Ical.

El domingo, 23 de noviembre, en el Auditorio Antracita, se podrá disfrutar del trabajo 'Lorca suena', , una propuesta músico-poética que revisa la obra del poeta y dramaturgo Federico García Lorca en un espectáculo multidisciplinar que repasa todo su legado y que comenzará a las 12 horas.

Mientras, en La Fábrica de Luz. Museo de la Energía, el sábado 22 de noviembre, a las 12 horas, habrá un nuevo taller familiar titulado 'Luces de otoño' y en el que los participantes crearán una lámpara en un juego con los colores característicos del otoño.

La programación se completa el domingo con el el 'Taller de astronomía', también dirigido a público infantil, en colaboración con la Asociación Astronómica del Bierzo, a las 12 horas.