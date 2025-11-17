El PSOE denuncia el abandono de los contenedores de pilas en la ciudad

Elbierzonoticias Ponferrada Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:08 Comenta Compartir

El PSOE de Ponferrada denunció hoy el abandono en el que se encuentran los contenedores de pilas repartidos por la ciudad, que no se recogen y ya rebosan.

Esta situación, dicen, es consecuencia de la «falta absoluta de control y seguimiento por parte del concejal responsable, que no ha sido capaz de detectar un problema que es evidente en prácticamente todos los barrios del municipio», aseguran los socialistas, quienes recuerdan que el contrato de recogida de basura, diseñado durante el anterior mandato, «incluía expresamente la recogida periódica de pilas, la limpieza de los contenedores y la eliminación de pegatinas y restos adheridos, precisamente para garantizar un mantenimiento adecuado y evitar situaciones de saturación como la actual».

Añade que esta falta de gestión contrasta con el buen trabajo de los vecinos, «que sí reciclan» y pide que se «actúe de inmediato», según informa la agencia Ical.

«La gestión de los residuos no es un detalle menor: afecta al medio ambiente, a la imagen de la ciudad y a la confianza de la ciudadanía en los servicios municipales», concluye el PSOE.