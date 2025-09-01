leonoticias - Noticias de León y provincia

Policía Municipal de Ponferrada.

Apuñalan a un joven de 24 años en Ponferrada

El herido acudió al Centro de Salud Ponferrada II desde donde se solicitó la presencia de la Policía Municipal

Carmen Ramos

Carmen Ramos

Ponferrada

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:46

Un joven de 24 años resultó herido por arma blanca este fin de semana en Ponferrada.

La agresión se registró el sábado, 30 de agosto, tras una pelea en un bar.

Una llamada realizada por personal del Centro de Salud Ponferrada II al Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León solicitó a las 21:46 horas la presencia de la Policía Municipal.

El herido había acudido al ambulatorio de Urgencias de Pico Tuerto requiriendo asistencia médica.

El autor de la agresión fue detenido por la Policía Nacional. En la jornada de este lunes, 1 de septiembre, se ha tomado declaración a los dos implicados.

En actualización

Los periodistas de leonoticias trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

