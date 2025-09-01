Ciudad Mágica, pintura y conciertos este lunes en Ponferrada Consulta todas las actividades de las fiestas patronales de Ponferrada para este lunes 1 de agosto

Un niño disfruta de uno de los talleres de la Ciudad Mágica (Cima), en una imagen de archivo.

Ponferrada abre este lunes, 1 de septiembre, las puertas de la Ciudad Mágica (Cima), uno de los momentos más esperados por los más pequeños y más destacados de las fiestas de la Encina. Pintura, conciertos de grupos locales, la apertura de la caseta de la Casa de Andalucía y el 'Circo sin Red' completan el programa del día en la ciudad para garantizar el disfrute de vecinos y visitantes.

LUNES 1 DE SEPTIEMBRE

11:00h. Dianas y alboradas

12:00 a 14:00hExposición de pintura Encina 2025. Del 01 al 09 de septiembre. Exposición colectiva en la que participan una veintena de artistas, entre pintores y escultores pertenecientes a la Asociación de Pintores del Bierzo. Entrada gratuita. Organiza: Asociación de Pintores del Bierzo. Lugar: Museo del Ferrocarril.

12:15hCiudad Mágica 2025. «38 EDICIÓN». Recepción de autoridades. Lugar: Parque del Temple.

12:30hInauguración de Ciudad Mágica 2025. Pregón oficial a cargo de Borja Valle Balonga, capitán de la SD Ponferradina. Borja, se crio como futbolista en la SD Ponferradina, con cuyo primer equipo debutó en la campaña 2009-10. Su progresión le llevó al Celta B, al Ourense, para en 2014 fichar por el Oviedo y acabar convirtiéndose en una referencia para la afición carbayona. En 2016 recala en el Deportivo de La Coruña. Posteriormente probó la aventura internacional en Emiratos Árabes o Rumanía, además de pasar de nuevo por Oviedo y por Cartagena o Alcorcón.

En 2023 regresa a la Ponferradina para, en palabras del alcalde «ser santo y seña de un equipo cuya afición ha seguido siempre su carrera con cariño e interés. Lugar: Parque del Temple. *Ver programa especial CIMA al final de la programación.

17:00 a 20:00h. Ciudad Mágica 2025- «38 EDICION». Apertura de talleres. Lugar: Parque del Temple. *Ver programa especial CIMA al final de la programación.

18:00 a 21:00h. Exposición de pintura. Entrada gratuita. Organiza: Asociación de Pintores del Bierzo. Lugar: Museo del Ferrocarril.

19:00h. Casa de Andalucía. Inauguración de la caseta flamenca, con la presencia de autoridades. Lugar: Junto a la Estación de Autobuses.

19:00h. Apertura Recinto Ferial. «HORA SIN RUIDO», DE 19:00 A 20:00H. Lugar: Explanada recinto.

20:30h. Apertura Casa de Andalucía. Actuación del coro rociero «Virgen de la Estrella». Lugar: Junto a la Estación de Autobuses.

20:30 a 23:30h. Escenario Ponferrada. Actuaciones grupos locales– «Mösz, Mezzoforte sound machine y Mañana Viernes.» Entrada gratuita. Lugar: Plaza Fernando Miranda.

21:00h. Circo sin red– «Carena» la Córcoles. Espectáculo de funambulismo que quiere humanizar la disciplina, acercándola al público. Para todos los públicos. Entrada gratuita. Lugar: Parque de La Concordia.

