Ambulancia del Servicio de Emergencias 112 en una imagen de archivo.

Herido un hombre de 74 años tras ser atropellado en un paso de cebra en Ponferrada

El suceso ocurrió a la altura del número 2 de la calle Alfredo Agosti, en el barrio del Temple

Ponferrada

Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:23

Un hombre de 74 años ha resultado herido a última hora de la tarde de este viernes, 14 de noviembre, en un atropello en Ponferrada.

El suceso ocurrió a las 19:55 horas, a la altura del número 2 de la calle Alfredo Agosti, ubicada en el barrio del Temple, cuando un turismo atropellaba a un peatón en un paso de cebra.

El varón se encontraba consciente y se quejaba de un dolor general en pierna, cadera y brazo.

El Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León dio aviso a la Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que enviaron asistencia al lugar para atender al herido.

