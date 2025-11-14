leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de una ambulancia del Servicio de Emergencias Sacyl.

Motorista herido tras un accidente en Carracedelo

El accidente ocurrió a las 14:50 horas en el km 3 de la LE-5207

Elbierzonoticias

Ponferrada

Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:18

Un motorista ha resultado herido este lunes tras sufrir una caída en la carretera LE-5207, en el kilómetro 3, a la altura de la rotonda situada entre la autovía A-6 y la carretera N-VI, en el municipio de Carracedelo.

El siniestro se produjo sobre las 14:50 horas, cuando el conductor, un varón de 52 años, perdió el control de la motocicleta y cayó al suelo, sin llegar a chocar contra ningún otro vehículo.

Tras recibirse el aviso, se solicitó asistencia para el motorista, que se encontraba consciente pero refería dolor en un costado. Hasta el lugar del accidente acudieron la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias Sacyl, que envió una ambulancia para atender al herido.

