Motorista herido tras un accidente en Carracedelo

Un motorista ha resultado herido este lunes tras sufrir una caída en la carretera LE-5207, en el kilómetro 3, a la altura de la rotonda situada entre la autovía A-6 y la carretera N-VI, en el municipio de Carracedelo.

El siniestro se produjo sobre las 14:50 horas, cuando el conductor, un varón de 52 años, perdió el control de la motocicleta y cayó al suelo, sin llegar a chocar contra ningún otro vehículo.

Tras recibirse el aviso, se solicitó asistencia para el motorista, que se encontraba consciente pero refería dolor en un costado. Hasta el lugar del accidente acudieron la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias Sacyl, que envió una ambulancia para atender al herido.

