La berciana que lleva más de diez años recorriendo el mundo: «El Bierzo significa casa, cada vez más» La viajera de Fabero, Paula Belenda, presenta su primer libro ilustrado, una obra artesanal nacida entre pinceles y mapas durante una pausa en sus rutas por todo el planeta

Álvaro Pérez Ponferrada Viernes, 14 de noviembre 2025, 08:00 | Actualizado 08:22h. Comenta Compartir

En los últimos años, los caminos de Paula Belenda han pasado por desiertos, montañas y ciudades de Asia Central. Pero este 2025, antes de volver a poner rumbo a otro continente, la viajera berciana de Fabero se ha detenido por primera vez para mirar atrás y convertir su experiencia en un libro.

«Fue una idea un poco ingenua al principio», admite entre risas. «Yo ya había empezado a hacer postales de acuarela de cada país, tres por cada uno, y pensé 'tengo texto, tengo ilustraciones… ¿por qué no hacer un libro, aunque sea para mí, de recuerdo?'». Lo que comenzó como un proyecto personal acabó convirtiéndose en una obra completa, con 230 ilustraciones y meses de trabajo concentrado entre Grecia y León, donde ha elegido una imprenta de la provincia.

La trotamundos berciana aprovechó una pausa de cuatro meses en el país griego para dedicarse exclusivamente a ello. «Tenía mi escritorio, mi tiempo, y estuve totalmente volcada en las ilustraciones y el texto del libro, al cien por cien». «Había días que eran como un trabajo, ocho horas dibujando», añade orgullosa. El resultado es un volumen que no solo recoge su recorrido en moto por países de Asia Central, sino también su manera de entender el viaje.

Papel en lugar de pantallas

En tiempos dominados por lo digital, Paula quiso que su libro naciera en papel. «Yo valoro muchísimo lo artesanal, algo que puedas tocar», explica. «Cualquier cosa hecha a mano tiene el triple de valor que algo digital, por eso no haré versión Kindle ni digital, será solo en papel. Es un libro muy visual, muy estético, con ilustraciones que ayudan a conectar con el texto».

En sus redes sociales, bajo el perfil de @howimettravel, la berciana lleva años contando sus viajes, pero aquí la historia toma otra forma, sustituyendo pinceles por cámaras y papel en lugar de pantallas. «En Instagram uso fotos o texto, pero el libro es distinto, son ilustraciones hechas a mano de cada historia, de cada lugar, de la naturaleza o de la gente. Es algo más cercano», cuenta.

El proceso de edición y publicación también fue completamente suyo. Trabajó junto a su amiga Celia Campos, maquetadora y editora del libro. «Entre las dos hicimos todo. Yo me encargué de escribir, ilustrar, y ella de la maquetación. Dentro hay mapas muy bonitos que muestran el recorrido, también hechos por ella».

Ampliar Paula Belenda junto a su primer libro, 'Expedición en solitario al corazón del mundo'. EBN

Fiel a su tierra, quiso mantener el proyecto lo más local posible. «Busqué una imprenta de León, para hacerlo cerca, y también me ocupé de todo lo legal, los envíos, todo lo moví yo a través de redes y boca a boca».

La respuesta del público la desbordó con una sorpresa más que grata. «En las primeras 24 horas se vendió la mitad de la tirada», cuenta aún incrédula. «Luego esa misma semana se vendió casi todo, yo pensaba que lo comprarían 30 o 40 personas, pero fue todo muy rápido. Estaba feliz… y saturada».

«Acabaré allí una buena temporada»

Tras más de una década recorriendo el mundo, la viajera berciana siente que cada kilómetro la acerca más a su origen. Su próxima presentación será el 3 de diciembre en la Casa de la Cultura de Ponferrada, un acto que para ella tiene un significado especial.

«Siempre había pensado lo bonito que sería hacer algo en El Bierzo, pero por horarios y viajes nunca podía», confiesa. «He dado charlas en Galicia, Madrid, Barcelona, el País Vasco… pero nunca en casa, así que esta presentación me hace mucha ilusión. Me apetece ver cómo recibe la gente de allí el libro y también mi viaje».

Paula lleva tiempo sintiendo ese regreso interior hacia sus raíces: «El Bierzo significa casa, y cada vez más. Cuanto más pasa el tiempo, más cosas me gustan, más las aprecio, creo que acabaré allí una buena temporada».

Travesía por Sudamérica

Pero antes de ese regreso definitivo, todavía hay camino por recorrer. El 7 de diciembre Paula volará a Montevideo para comenzar su nueva travesía por Sudamérica. Su moto ya la espera allí, tras haber salido desde el puerto de Génova hacia Brasil y Uruguay. «Quiero hacer toda Sudamérica, pero con calma», explica. «Si quiero parar tres o cuatro meses, lo haré, esta vez sin prisa, sin fechas límite. Mi moto puede quedarse allí y yo volver cuando quiera».

Ampliar Paula Belenda junto a su moto. EBN

Su libro, como sus viajes, también refleja esa soledad elegida que la acompaña desde siempre. «El subtítulo lo dice: 'en solitario', que no es lo mismo que sola», explica. «Aunque viaje sola, siempre conoces gente. En el libro se nota eso, que hice el viaje en solitario, pero con muchos encuentros».

Mucho esfuerzo, pero no será el único

Y aunque este primer libro ha supuesto un gran esfuerzo, no será el último. «Ya tengo pensado el siguiente… y el siguiente», confiesa entre risas. «Uno lo tengo empezado desde hace años, sobre Arabia Saudí y la cultura árabe, mucho más profundo y reflexivo. Llevo cinco años con él, lo retomo cuando tengo calma».

También sueña con nuevos proyectos ilustrados: uno sobre Sudamérica, otro dedicado al mundo de las motos y las experiencias reales de quienes viajan. «Tengo muchas ganas de ilustrar más cosas», dice.

Mientras ultima los preparativos para su próximo viaje desde Australia, donde se encuentra hasta su regreso de la presentación, Paula parece tener claro que su brújula apunta hacia dos direcciones: hacia el mundo y hacia casa. «Yo voy haciendo según lo que me apetece. Ahora me apetece Sudamérica, pero miro casas todos los días en El Bierzo. Quiero vivir tranquila, en un pueblo, con mis animales y mi huerta, eso será lo siguiente».