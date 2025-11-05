Herido un hombre de 60 años en Ponferrada al volcar su vehículo
Una llamada de la Policía Local al Servicio de Emergencias solicitó asistencia para la víctima
Ponferrada
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:07
Un hombre de unos 60 años ha resultado herido este miércoles, 5 de noviembre, al volcar con su vehículo en la avenida de Montearenas de Ponferrada.
Una llamada de la Policía Local alertó a las 11:33 horas al Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León del siniestro que tuvo como escenario la glorieta de acceso al cementerio municipal.
En la misma llamada los agentes solicitaban a Emergencias asistencia para el varón que había herido.