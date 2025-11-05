leonoticias - Noticias de León y provincia

Ambulancia del Servicio de Emergencias en una imagen de archivo.

Herido un hombre de 60 años en Ponferrada al volcar su vehículo

Una llamada de la Policía Local al Servicio de Emergencias solicitó asistencia para la víctima

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:07

Comenta

Un hombre de unos 60 años ha resultado herido este miércoles, 5 de noviembre, al volcar con su vehículo en la avenida de Montearenas de Ponferrada.

Una llamada de la Policía Local alertó a las 11:33 horas al Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León del siniestro que tuvo como escenario la glorieta de acceso al cementerio municipal.

En la misma llamada los agentes solicitaban a Emergencias asistencia para el varón que había herido.

