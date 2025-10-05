leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de varios sanitarios, colchones y un sofá en una calle en el barrio de Cuatrovientos. Asociación Las Vías de Cuatrovientos

Váteres, colchones y un sofá invaden una calle de Ponferrada: «Es una guarrada»

La Asociación Las Vías denuncia el abandono de enseres viejos en la calle Camino el Francés

Álvaro Pérez

Álvaro Pérez

Ponferrada

Domingo, 5 de octubre 2025, 10:12

La Asociación Vecinal Las Vías del barrio de Cuatrovientos, en Ponferrada, ha denunciado públicamente la continua aparición de residuos y enseres abandonados en la vía pública. En una publicación en redes sociales, el colectivo acompaña sus palabras con una imagen tomada en la calle Camino el Francés, donde se observan sanitarios, un sofá, un colchón y restos de basura acumulados.

«Esto es nuestro barrio, una pena, una vergüenza, una guarrada», señalan desde la asociación, que subraya que no pasa una semana sin que aparezcan este tipo de vertidos. Según indican, algunos de los enseres llevaban varios días en la calle y otros se habían depositado la noche anterior al día 3 de septiembre, al que corresponde la fecha de publicación de la queja pública.

La asociación recuerda que, tras sus peticiones, el Ayuntamiento ha reactivado el servicio del Punto Limpio y ha colocado carteles informativos para indicar los días destinados a la recogida de enseres. También destaca que el consistorio dispone de un servicio gratuito de recogida de muebles a domicilio, al que los vecinos pueden acceder con solo una llamada.

Pese a estas facilidades, denuncian que persiste la costumbre de dejar residuos en la vía pública durante días e incluso semanas. «¿Es este barrio el que queremos? Nosotros decidimos», concluye la publicación de la asociación.

