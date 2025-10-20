La glorieta «más esperada» de Ponferrada ya es visible Permitirá eliminar un cruce especialmente conflictivo en el que se han registrado varios accidentes de tráfico

Carmen Ramos Ponferrada Lunes, 20 de octubre 2025, 13:17

La glorieta «más esperada» de Ponferrada ya es visible en la ciudad. La concejala de Fomento, Lidia Coca, la calificó de esta forma cuando se presentaron las obras a finales del mes de mayo en una de las arterias principales de la capital berciana que une los barrios de Flores del Sil, La Martina y Dehesas.

A falta de rematar la infraestructura, los vehículos ya atraviesan la nueva rotonda que se sitúa en el acceso a la localidad de Toral de Merayo desde la avenida de Portugal. Se trata de un cruce especialmente conflictivo en el que se han registrado varios accidentes de tráfico con lo que el Ayuntamiento confía en que permita mejorar la accesibilidad.

La actuación, que incluye la renovación de redes de abastecimiento de agua y saneamiento y de las acometidas domiciliarias, fue adjudicada a la empresa Cymotsa por cerca de 150.000 euros con cargo a Fondos de Cooperación de la Junta de Castilla y León.

La ejecución de los trabajos provocó cortes al tráfico ya que el acceso a Toral de Merayo se tenía que venir realizando desde Villalibre, en el municipio de Priaranza del Bierzo.

