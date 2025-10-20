leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nueva glorieta de acceso a Toral de Merayo desde la avenida de Portugal en Ponferrada. Carmen Ramos

La glorieta «más esperada» de Ponferrada ya es visible

Permitirá eliminar un cruce especialmente conflictivo en el que se han registrado varios accidentes de tráfico

Carmen Ramos

Carmen Ramos

Ponferrada

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:17

Comenta

La glorieta «más esperada» de Ponferrada ya es visible en la ciudad. La concejala de Fomento, Lidia Coca, la calificó de esta forma cuando se presentaron las obras a finales del mes de mayo en una de las arterias principales de la capital berciana que une los barrios de Flores del Sil, La Martina y Dehesas.

A falta de rematar la infraestructura, los vehículos ya atraviesan la nueva rotonda que se sitúa en el acceso a la localidad de Toral de Merayo desde la avenida de Portugal. Se trata de un cruce especialmente conflictivo en el que se han registrado varios accidentes de tráfico con lo que el Ayuntamiento confía en que permita mejorar la accesibilidad.

Más noticias

Dos personas intoxicadas por monóxido de carbono en una vivienda de Ponferrada

Dos personas intoxicadas por monóxido de carbono en una vivienda de Ponferrada

Los vecinos de la periferia de Ponferrada sienten que el asfalto pasa de largo: «Es inaudito que estemos así»

Los vecinos de la periferia de Ponferrada sienten que el asfalto pasa de largo: «Es inaudito que estemos así»

El PSOE de Ponferrada reclama a la Junta el arreglo urgente de la pista entre Espinoso y Compludo

El PSOE de Ponferrada reclama a la Junta el arreglo urgente de la pista entre Espinoso y Compludo

La actuación, que incluye la renovación de redes de abastecimiento de agua y saneamiento y de las acometidas domiciliarias, fue adjudicada a la empresa Cymotsa por cerca de 150.000 euros con cargo a Fondos de Cooperación de la Junta de Castilla y León.

La ejecución de los trabajos provocó cortes al tráfico ya que el acceso a Toral de Merayo se tenía que venir realizando desde Villalibre, en el municipio de Priaranza del Bierzo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Unas vacas en un pueblo de León causan varios accidentes y arrasan con cultivos y huertas
  2. 2 ¿Participaste en los 10 kilómetros de León 2025? Búscate en nuestras galerías
  3. 3 Dos fallecidos tras chocar e incendiarse su coche en Ponferrada
  4. 4 Cuando el arte tapa los muros en la calle más conflictiva de León
  5. 5 Dos incendios en Carande y Pajares de los Oteros movilizan a los Bomberos
  6. 6 Jorge Blanco y Blanca Fernández vuelven a dejar su sello bajo la lluvia
  7. 7 «Poder derivar pacientes a ensayos clínicos de otros hospitales es el mayor avance en el tratamiento»
  8. 8 El PSOE de León exige explicaciones urgentes por la «filtración de propaganda» de Vox en institutos
  9. 9 Un coche en llamas queda totalmente calcinado tras arder en una carretera de un pueblo de León
  10. 10 Un premio de segunda categoría de La Primitiva deja fortuna en Ponferrada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias La glorieta «más esperada» de Ponferrada ya es visible

La glorieta «más esperada» de Ponferrada ya es visible