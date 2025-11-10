leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Epicentro del leve seísmo que se registró en El Bierzo en la madrugada de este domingo, 9 de noviembre. IGN

Un pequeño terremoto sacude de madrugada un pueblo del Bierzo

Se registró a las 3:16 horas de este domingo con epicentro en la comarca

Carmen Ramos

Carmen Ramos

Ponferrada

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:02

Comenta

Tiembla León. Un leve seísmo sacudió la tierra en la madrugada de este domingo, 9 de noviembre, en una zona del noroeste de la provincia.

El epicentro del terremoto se situó en la localidad berciana de Corullón, a la 3:16 horas de la madrugada, según la información recogida por el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El último movimiento sísmico registrado en El Bierzo ha tenido una magnitud de 1,8 grados en la escala Ritcher. No ha tenido consecuencias y ha sido imperceptible por la población.

Más noticias

Flor de cerezo, mimosas, frutas de limonada...¿A qué huele El Bierzo?

Flor de cerezo, mimosas, frutas de limonada...¿A qué huele El Bierzo?

Cortes e itinerarios alternativos por las obras en los túneles de la A-6 en el puerto de Piedrafita

Cortes e itinerarios alternativos por las obras en los túneles de la A-6 en el puerto de Piedrafita

El PSOE denuncia el abandono de un edificio en ruina en la avenida de Compostilla

El PSOE denuncia el abandono de un edificio en ruina en la avenida de Compostilla

La comarca es uno de los puntos de la geografía nacional donde suelen registrarse terremotos de pequeña intensidad. Uno de los últimos tuvo como escenario la localidad de Truchas, en La Cabrera, en la madrugada del 30 de septiembre. No se registraron daños materiales ni personales en una de las zonas más activas a nivel sísmico de la provincia leonesa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Juan Díez Guisasola, expresidente de la Cultural y abad del Nazareno en los 90
  2. 2 El restaurante que resiste en un pueblo leonés de 25 habitantes reabre sus puertas un invierno más
  3. 3 Un mítico bingo de León cambia de lugar más de treinta años después
  4. 4 El sistema Buscyl se queda en el alfoz: los leoneses cogen gratis el metropolitano
  5. 5 Una gran inundación afectaría a más de una quinta parte de la población en diez municipios de León
  6. 6 Herido un hombre tras chocar su coche contra una farola en Trobajo del Camino
  7. 7 León despide a Amable Liñán, referente mundial y orgullo de la ciencia española
  8. 8 «El Testamento Vital sirve para ejercer el derecho a decidir cómo debe ser el final de tu vida»
  9. 9 El leonés Raúl Celada y la ecuatoriana Kathy Tisalema se coronan en la Behobia
  10. 10 Buscan un hogar para Kosa, la cachorra abandonada y encerrada 17 horas en León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias Un pequeño terremoto sacude de madrugada un pueblo del Bierzo

Un pequeño terremoto sacude de madrugada un pueblo del Bierzo