Un pequeño terremoto sacude de madrugada un pueblo del Bierzo Se registró a las 3:16 horas de este domingo con epicentro en la comarca

Epicentro del leve seísmo que se registró en El Bierzo en la madrugada de este domingo, 9 de noviembre.

Carmen Ramos Ponferrada Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:02

Tiembla León. Un leve seísmo sacudió la tierra en la madrugada de este domingo, 9 de noviembre, en una zona del noroeste de la provincia.

El epicentro del terremoto se situó en la localidad berciana de Corullón, a la 3:16 horas de la madrugada, según la información recogida por el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El último movimiento sísmico registrado en El Bierzo ha tenido una magnitud de 1,8 grados en la escala Ritcher. No ha tenido consecuencias y ha sido imperceptible por la población.

La comarca es uno de los puntos de la geografía nacional donde suelen registrarse terremotos de pequeña intensidad. Uno de los últimos tuvo como escenario la localidad de Truchas, en La Cabrera, en la madrugada del 30 de septiembre. No se registraron daños materiales ni personales en una de las zonas más activas a nivel sísmico de la provincia leonesa.