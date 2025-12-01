Ponferrada despliega la magia de la Navidad La iluminación navideña da color a las calles y plazas de la ciudad, con un protagonismo especial en la zona histórica y con la Vía Láctea sobre el puente García Ojeda como novedad

Ponferrada se engalana para celebrar las fiestas. La ciudad ha desplegado la iluminación navideña por sus rincones más emblemáticos para dar luz y color a las celebraciones.

Los niños han sido los encargados de dar el pistoletazo de salida al encendido navideño que ha llenado de vida las principales calles y plazas que se extienden a lo largo y ancho de la ciudad y en las que el casco antiguo ocupa un lugar privilegiado.

La plaza del Ayuntamiento, la de la Encina, la calle del Reloj o la de Gil y Carrasco, entre otras, conforman un deslumbrante recorrido del que ya pueden disfrutar tanto vecinos como visitantes en una de las fechas de mayor reclamo en la capital berciana.

La Vía Láctea que se extiende por el puente García Ojeda es la principal novedad de este año. Estrellas, planetas y el astro sol se reparte a lo largo y ancho del viaducto para dar entrada a las sorpresas que en forma de luz llenan todo el recorrido.

Se trata de una propuesta que a más de uno dejará con la boca abierta y cuyo trazado se cerrará los fines de semana y festivos, en los que se esperan las mayores aglomeraciones de gente, para garantizar la seguridad y también el disfrute de cuantos eligan Ponferrada para sumergirse en la magia de la Navidad.

