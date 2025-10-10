leonoticias - Noticias de León y provincia

magen de archivo de un sanitario con la camilla de una ambulancia.

Herida una mujer de 52 años en una colisión entre dos turismos en Ponferrada

El Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León recibió una llamada de alerta a las 11:41 horas

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Viernes, 10 de octubre 2025, 12:37

Una mujer de 52 años ha resultado herida este viernes 10 de octubre en un accidente registrado en Ponferrada.

El Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León recibió una llamada a las 11:41 horas alertando de una colisión entre dos turismos en la avenida Montearenas, a la altura del supermercado Lidl, en una de las salidas de la ciudad.

El alertante solicitaba asistencia sanitaria para atender a una mujer que presentaba dolor de espalda como consecuencia del choque.

Emergencias dio aviso la Policía Local, a la Policía Nacional y a Sacyl.

