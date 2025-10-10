Herida una mujer de 52 años en una colisión entre dos turismos en Ponferrada El Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León recibió una llamada de alerta a las 11:41 horas

Una mujer de 52 años ha resultado herida este viernes 10 de octubre en un accidente registrado en Ponferrada.

El Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León recibió una llamada a las 11:41 horas alertando de una colisión entre dos turismos en la avenida Montearenas, a la altura del supermercado Lidl, en una de las salidas de la ciudad.

El alertante solicitaba asistencia sanitaria para atender a una mujer que presentaba dolor de espalda como consecuencia del choque.

Emergencias dio aviso la Policía Local, a la Policía Nacional y a Sacyl.

