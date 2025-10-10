Un herido en un accidente vial entre dos turismo en el barrio de La Placa Dos vehículos colisionaron en este barrio de Ponferrada, donde tuvo que ser atendido uno de los ocupantes de los coches siniestrados

Un hombre de 47 años ha resultado herido en un accidente vial que ha tenido lugar en la tarde de este viernes en el barrio ponferradino de La Placa.

Según informa el 112, el suceso tuvo lugar en la calle Ámsterdam de este barrio de Ponferrada en torno a las 15:00 horas de este viernes, donde un hombre se quejaba de dolor en el cuello.

Hasta el lugar de los hechos acudieron agentes de la Policía Nacional, Policía Local de Ponferrada y profesionales sanitarios para atender al herido.

