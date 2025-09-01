CB desmiente que no se hayan cumplido los acuerdos con el PSOE para aprobar los presupuestos Los bercianistas pide a los vecinos de San Clemente de Valdueza que moderen su consumo de agua

Elbierzonoticias Ponferrada Lunes, 1 de septiembre 2025, 18:00 | Actualizado 18:39h. Comenta Compartir

Coalición por el Bierzo desminte que no se hayan cumplido los acuerdos que se alcanzaron con el PSOE de Ponferrada para la aprobación de los presupuestos de 2024, razón que esgrimen los socialistas para no aprobar los de este ejercicio.

Los bercianistas insisten en que el depósito de agua de la localidad de San Clemente de Valdueza, para el que el PSOE solicitó una bomba, funciona con un sistema de válvulas que hay que abrir para proceder al llenado y las medidas tecnológicas solo sirven para «monitorizar la situación del depósito, informando, entre otras cosas, de forma cuantitativa del consumo».

En este sentido CB ha hecho un llamamiento a los vecinos de San Clemente para que moderen su consumo de agua, dado que según los datos recabados, el consumo medio es de 70.000 litros «teniendo que llenarse dicho depósito hasta tres veces en un día, con picos de hasta 83.000 litros, consumo equivalente a una población 20 veces superior», explican. «Es fácil concluir que no es un problema en el depósito, sino de mal uso del agua que se está llevando a cabo en San Clemente actualmente, por lo que, como ya se ha hecho en alguna ocasión a la alcaldesa pedánea, pedimos moderación en el gasto de este bien, que administra la Junta Vecinal».

En cuanto a la reparación del muro de Bouzas, otra de las cosas incluidas en el acuerdo de presupuestos, CxB aclara que lo que se ha hecho es una intervención de «seguridad». «Si desde el PSOE lo que se demandaba era una actuación estética, o mayor, sólo tendrían que haber aumentado la partida para tal fin en las negociaciones del presupuesto», dice la formación.

Los bercianistas también se refieren al arreglo de las plazas de Bouzas y San Clemente, cuyo dinero se incluía en las cuentas de 2025, que no se han aprobado, según informa la Agencia Ical.

«La acción de oposición es fundamental en la democracia, y tiene todo nuestro respeto, pero para llevarla a cabo es fundamental la veracidad y el saber hacer. Cuando esta labor es usada para tapar las miserias, las carencias internas y, en definitiva, para echar balones fuera, pierde su legítima finalidad para convertirse en la máquina de fango que tanto le gusta reprochar a su partido», concluye.