Imagen de archivo de la celebración del centenario de la coronación de la Virgen de la Encina. César Sánchez

Cortina considera un «éxito rotundo» las fiestas de la Encina

El concejal de Fiestas y Seguridad Ciudadana agradece a las diferentes áreas y a la ciudadanía «su colaboración y ganas de participar»

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:14

El concejal de Fiestas y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Ponferrada, Carlos Cortina, califica de «un éxito rotundo, certificado por el lleno en la práctica totalidad de las actividades programadas», el desarrollo de las fiestas de La Encina.

El encargado de dirigir la organización de los festejos quiso agradecer a Policía Municipal, Bomberos, Protección Civil y a todas las áreas del Ayuntamiento implicadas «su colaboración imprescindible para que los actos se hayan celebrado sin incidencia alguno», al tiempo que valoró que la ciudadanía de Ponferrada y los visitantes «demostraron un altísimo grado de responsabilidad, dando un ejemplo de cómo vivir unas Fiestas de un volumen ya muy importante sin una sola connotación negativa».

Cortina también destacó «el buen funcionamiento de las novedades del programa», entre los que destacó la exhibición de drones que «llenó el Auditorio» o el cambio del espectáculo infantil a la plaza del Ayuntamiento con entrada libre, «que abarrotó el espacio». También puso de relieve otras incorporaciones llevadas a cabo este año, como el Encuentro de Peñas, los conciertos gratuitos de grupos «de renombre» y las actuaciones de bandas locales en diferentes puntos de la ciudad, que «se consolidan gracias a la aceptación masiva de los ponferradinos».

«Vamos a seguir por el camino que nos ha llevado a traer a Ponferrada tanto las giras más importantes como a todas las mejores orquestas del país, porque el público nos ha demostrado que es una de las cosas que más se disfruta», avanzó Cortina, para quien «el ejemplo está en las miles de personas que ayer acudieron a la llamada de Panorama a pesar de ser el único día en el que el tiempo no acompañó».

