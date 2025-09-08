El Día de la Encina se tiñe de luto en el Bierzo entre gritos de «incompetentes» y «dimisión» La protesta organizada por la plataforma Stop Incendios irrumpe en la jornada central de las fiestas bercianas con gritos de indignación tras los incendios que sufrió la comarca

Álvaro Pérez Ponferrada Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:06 | Actualizado 14:27h. Comenta Compartir

Ponferrada volvió a vestirse este 8 de septiembre con sus mejores galas para celebrar el Día de la Encina, patrona de la ciudad y de toda la comarca. La fecha más solemne del calendario berciano reunió a autoridades y vecinos en torno a la Virgen, en una jornada que simboliza tanto la devoción popular como la identidad colectiva del Bierzo. Pero este año, la procesión que recorre el corazón de la ciudad no caminó sola, la acompañó la sombra reciente de los incendios forestales y el eco de una protesta ciudadana que transformó la celebración en escenario de reivindicación.

Las autoridades tenían previsto iniciar el recorrido hacia la plaza de la Encina a las 11:30 horas, pero lo hicieron con unos 50 minutos de retraso. La espera había llenado la plaza del Ayuntamiento de público. Curiosos, fieles y visitantes seguían el acto institucional, mientras un gran sector vestido de negro aguardaba en silencio. Eran más de un centenar de personas, convocadas por la plataforma ciudadana Stop Incendios Noroeste Peninsular, que habían elegido el día grande de las fiestas para hacerse visibles y exigir responsabilidades.

El silencio se rompe

Cuando la comitiva de representantes políticos emprendió la marcha, el grupo se giró de espaldas, levantó los brazos y rompió su mutismo con un grito unánime: «incompetencia». El contraste fue inmediato, las autoridades avanzaban entre la solemnidad de la tradición, mientras un muro humano, vestido de luto, les daba la espalda. A los gritos se sumaron otros vecinos, espontáneos, que coreaban «dimisión» e «incompetentes».

«Estamos aquí para expresar nuestra indignación, nuestra rabia, y para pedir responsabilidades hasta penales a nuestras autoridades para que se tomen medidas y que esto no vuelva a pasar más», señalaba a este medio Marisol Blanco, una de las voces de la protesta. «Siempre se empeñan en que son los pirómanos los que tienen la responsabilidad y para nosotros los pirómanos es la administración que no hace absolutamente nada de prevención durante todo el año», añadía José Ángel Rodríguez, otro vecino de la comarca.

Un Bierzo herido

El tono se tornó aún más emocional con otras declaraciones recogidas durante la concentración. «Venimos aquí, en silencio a expresar nuestro dolor, porque nos han quemado el alma, el corazón y la economía», resumía José Ángel. Otra vecina insistía en la dignidad de la protesta rural. «Estamos aquí para que vean que la gente no nos vamos a callar, para que vean que aunque estemos en el pueblo y seamos muy poca gente tenemos orgullo para venir y decirles lo que son».

Las frases se repetían entre los presentes. «Nuestros pueblos han ardido y queremos responsabilidades», clamaba una mujer. Y no faltaban denuncias directas contra la falta de recursos, en concreto por parte de Marisol Blanco, «hemos tenido que salir la gente a apagar los fuegos, cuando se suponía que en la Junta de Castilla y León había medios suficientes para controlarlo todo».

Entre devoción y protesta

La tensión no impidió que la comitiva completara el trayecto hasta la plaza de la Encina, donde se celebró la ofrenda floral antes de que la Virgen saliera en procesión por las calles del centro. Mientras tanto, los concentrados mantuvieron su actitud de protesta hasta la retirada de las autoridades.

El resto de la jornada transcurrió con normalidad, con la procesión acompañada por cientos de fieles y devotos que abarrotaron las calles. Pero este Día de la Encina, al igual que este verano, quedará en la memoria colectiva como una fiesta marcada por la indignación, la reivindicación y la tristeza de muchos de los pueblos que comprenden la comarca. La patrona recorrió la ciudad, pero el clamor ciudadano dejó su propia huella en el día más grande del Bierzo.