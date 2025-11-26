Ciuden experimentará la producción de combustible sintético sostenible para el sector de la aviación El proyecto, financiado por la UE con 823.895 euros, permitirá probar tecnologías avanzadas para la producción de combustibles sostenibles

Elbierzonoticias Ponferrada Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:25 Comenta Compartir

La Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) de Ponferrada anuncia el desarrollo de una planta piloto experimental para la investigación en la producción de hidrocarburos sintéticos sostenibles, un proyecto estratégico destinado a acelerar la descarbonización del transporte aéreo y otros sectores industriales de difícil electrificación. Se trata de un proyecto financiado por el Plan de Recuperación, Transformación, y Resiliencia (PRTR) con fondos del programa Next Generation de la Unión Europea., según informa la agencia Ical.

La instalación permitirá la demostración, a escala semi-industrial, de la producción tanto de biocarburantes avanzados procedentes de residuos de biomasa, como de combustibles renovables de origen no biológico (RFNBO). El objetivo es producir hidrocarburos renovables que actúen como sustitutos directos de los combustibles fósiles convencionales y facilitar su rápida comercialización en el mercado europeo.

La planta se articula en torno a un reactor de síntesis Fischer-Tropsch, capaz de transformar diferentes tipos de gas de síntesis verde en combustibles líquidos sostenibles. Este gas podrá obtenerse mediante cuatro vías complementarias: hidrógeno verde producido en el centro de desarrollo de tecnologías de Cubillos del Sil mediante los electrolizadores PEM y SOEC, combinado con CO2 capturado; gas de síntesis procedente del gasificador de biomasa del propio centro; gas de síntesis procedente del electrolizador SOEC en modo co-electrólisis; o mediante la hibridación de los anteriores, lo que convierte a la planta en una instalación única y pionera en Europa.

El diseño de la planta permitirá ensayar múltiples catalizadores y materiales avanzados, operando en un amplio rango de condiciones, y contará con sistemas de muestreo capaces de recoger hasta seis fracciones diferentes de hidrocarburos. En total, la planta tendrá la capacidad para procesar más de 40 toneladas anuales de gases para la producción de combustibles renovables.

El adjudicatario de este contrato es la Fundación Eurecat, con un importe de 823.895 euros y el fin de la ejecución está previsto para junio de 2026.

Esta planta piloto se integrará con dos instalaciones adicionales adjudicadas a principios de 2025 para la producción de metanol y gas natural sintético, igualmente basadas en hidrógeno verde y CO2 capturado. Conjuntamente, las tres plantas conformarán un ecosistema de tecnologías biomass/power-to-X orientado a transformar la energía renovable generada en las plantas fotovoltaicas de CIUDEN y la utilización de biomasa residual de la zona.

La energía eléctrica renovable producida en Ciuden se gestionará y almacenará mediante tres sistemas avanzados de baterías, ion-litio, sodio-azufre y flujo de vanadio, que alimentarán los dos electrolizadores encargados de producir el hidrógeno verde. Todo ello en un entorno semi-industrial, lo que permitirá una integración de carácter competitivo con enormes implicaciones de cara a la comercialización de estas tecnologías. Este hidrógeno actuará como vector energético para generar tres combustibles sintéticos sostenibles diferenciados: SAF (combustible sostenible de aviación), metanol renovable y gas natural sintético.

Prevista a mediados de 2026

La puesta en marcha coordinada de estas instalaciones de producción de combustibles sintéticos sostenibles está prevista para mediados de 2026, convirtiendo al centro de desarrollo de tecnologías de Cubillos del Sil en un referente nacional e internacional en tecnologías emergentes para la descarbonización de sectores de difícil electrificación en la industria y el transporte, en este último con especial interés en el pesado de largo recorrido y la aviación, donde ni existen alternativas para la descarbonización.

Alberto Gómez-Barea, director técnico del área de I+D+i ha señalado que «con esta instalación, CIUDEN se consolidará como un centro tecnológico de referencia internacional en la producción de combustibles sintéticos sostenibles, esenciales para lograr la neutralidad climática en sectores como la aviación».