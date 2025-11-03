Palacios llora la muerte de David en el Pajariel: «Estamos muy afectados, era un chico muy conocido» Conmoción en la localidad berciana que despedirá este martes, 4 de noviembre, al joven corredor que falleció al precipitarse por un terraplén de 20 metros de altura

Carmen Ramos Ponferrada Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:36

Conmoción en la localidad berciana de Palacios del Sil de donde era natural el joven David Álvarez, de 36 años, que falleció este domingo 3 de noviembre al caer por un barranco en el monte Pajariel de Ponferrada.

«Estamos muy afectados porque era un chico muy conocido y su familia es muy conocida en el pueblo», explicó el alcalde, Roberto Fernández. «El pueblo se siente consternado», remarcó.

Conocía a David y también a su familia y asegura que se enteró de la trágica noticia «casi de forma inmediata» a través de uno de sus mejores amigos. «Me escribió en cuanto se sospechaba lo peor», relató.

«Un fatídico accidente pero es una pena que a esa edad le haya tocado al chico», indicó el regidor municipal. «Una faena, cosas que nunca deberían pasar pero los accidentes por desgracia ocurren», lamentó Fernández.

Un precipicio de 20 metros

El incidente tuvo lugar a las 11:41 horas de este domingo y, según la llamada de alerta recibida en el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, se produjo cuando el joven corredor cayó por un precipicio de unos 20 metros.

Al lugar se desplazó un helicóptero medicalizado de Sacyl, además de miembros de la Policía Municipal de Ponferrada, Policía Nacional y Bomberos.

El helicóptero de rescate de la Junta accedió hasta el lugar del accidente para evacuar a la víctima. Los servicios de emergencia solo pudieron confirmar el fallecimiento del joven cuyo cuerpo fue evacuado hasta el Hospital de El Bierzo.

El funeral de David Álvarez, casado y padre de un niño, tendrá lugar mañana martes, 4 de noviembre, a las 12:00 horas, en la iglesia parroquial de Palacios del Sil. La capilla ardiente quedará instalada este lunes, 3 de noviembre, a partir de las 16:00 horas en el velatorio de la localidad.