El ciclo de cine y rock and roll centra la programación de La Térmica Cultural
El Museo de la Energía une ciencia y terror en su taller del sábado
Ponferrada
Lunes, 20 de octubre 2025, 11:37
Las actividades programadas dentro del ciclo 'Cine + Rock & Roll' centrarán esta semana la programación de La Térmica Cultural de Ponferrada, con conferencias, conciertos y citas para los más pequeños.
El sábado, 25 de octubre, a las 11.15 horas, tendrá lugar la conferencia 'Todo en nombre del rock and roll' con el periodista musical Fernando San Pedro 'Tanxencias', que presentará su trilogía de libros.
Después, a las 13.15 horas, turno para la música con el concierto de Killer Barbies y a las 15 horas se completa la programación con diyei Teenage Kicks con una sesión de vinilos.
Además, para el público infantil, a las 11 horas se representa 'La espada y el dragón' y habrá un taller titulado 'Crea tu propia criatura mágica'.
Otras noticisa
Durante el fin de semana también se puede seguir visitando la exposición 'Capturados en vivo' con fotografías de Alex R. Cruz y disfrutar de una nueva visita guiada 'Compostilla I: nace Endesa', el sábado a las 11 horas.
En La Fábrica de Luz. Museo de la Energía, la ciencia y el terror se unen en los talleres 'Octubre terrorífico' que este sábado, 25 de octubre, a las 12 ofrece la actividad 'La ciencia pegajosa y tenebrosa del slime' donde los participantes experimentarán y fabricarán su propio slime.