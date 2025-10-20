El ciclo de cine y rock and roll centra la programación de La Térmica Cultural El Museo de la Energía une ciencia y terror en su taller del sábado

Elbierzonoticias Ponferrada Lunes, 20 de octubre 2025, 11:37 Comenta Compartir

Las actividades programadas dentro del ciclo 'Cine + Rock & Roll' centrarán esta semana la programación de La Térmica Cultural de Ponferrada, con conferencias, conciertos y citas para los más pequeños.

El sábado, 25 de octubre, a las 11.15 horas, tendrá lugar la conferencia 'Todo en nombre del rock and roll' con el periodista musical Fernando San Pedro 'Tanxencias', que presentará su trilogía de libros.

Después, a las 13.15 horas, turno para la música con el concierto de Killer Barbies y a las 15 horas se completa la programación con diyei Teenage Kicks con una sesión de vinilos.

Además, para el público infantil, a las 11 horas se representa 'La espada y el dragón' y habrá un taller titulado 'Crea tu propia criatura mágica'.

Durante el fin de semana también se puede seguir visitando la exposición 'Capturados en vivo' con fotografías de Alex R. Cruz y disfrutar de una nueva visita guiada 'Compostilla I: nace Endesa', el sábado a las 11 horas.

En La Fábrica de Luz. Museo de la Energía, la ciencia y el terror se unen en los talleres 'Octubre terrorífico' que este sábado, 25 de octubre, a las 12 ofrece la actividad 'La ciencia pegajosa y tenebrosa del slime' donde los participantes experimentarán y fabricarán su propio slime.

Temas

Ciuden

Ponferrada

Música