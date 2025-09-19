El castillo y los museos de Ponferrada recibieron 77.000 visitas durante el verano Conde Gatón retoma este fin de semana las visitas teatralizadas a la fortaleza

Elbierzonoticias Ponferrada Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:58 Comenta Compartir

El Castillo de los Templarios y los tres museos dependientes del Ayuntamiento de Ponferrada recibieron este verano más de 77.000 visitas. Concretamente, la fortaleza fue visitada por 57.000 personas, a las que se suman los casi 20.000 visitantes del Museo del Bierzo, el Museo de la Radio y el Museo del Ferrocarril.

Concretamente, la fortaleza templaria y los tres museos municipales recibieron a 77.068 visitantes desde el inicio del periodo de verano hasta el 15 de septiembre. De forma detallada, durante ese tiempo, la fortaleza contabilizó 57.281 visitas, a las que se suman las 19.787 registradas en los tres museos municipales.

Además de los atractivos que ofrece el patrimonio cultural de la ciudad, los visitantes pudieron disfrutar de las cerca de 70 actividades culturales que albergaron los centros museísticos y el Castillo durante los tres meses de verano y que gozaron de una gran acogida y una alta participación por parte del público.

La veintena de conciertos que pusieron música de cámara, folk y jazz al Castillo, las diversas representaciones teatrales y los eventos, exposiciones y actividades culturales de diversos tipos y dirigidas a diferentes sectores de edad, refuerzan la proyección de la ciudad como destino de turismo cultural de calidad, suponiendo un importante impacto positivo en las actividades económicas y sociales vinculadas al sector.

Sin embargo, durante el mes de agosto y como consecuencia de los graves incendios que asolaron El Bierzo, fue notable el impacto causado en la afluencia turística general, especialmente a partir del 9 de agosto y en los días centrales del mes donde, se registraron afluencias menores de público que las habituales. A pesar de la situación, durante el mes de agosto el Castillo recibió más de 22.000 visitas.

Visitas teatralizadas

Con la llegada del otoño, la compañía teatral ponferradina Conde Gatón, retomará este fin de semana las visitas teatralizadas al Castillo de los Templarios, donde nueve actores darán vida a los principales personajes históricos que lo construyeron a lo largo de la historia.

Las visitas se inician este sábado, 20 de septiembre, con pases a las 12.15 y a las 17 horas, mientras que el domingo, día 21, será a las 12.15 horas. Estas continuarán los días 27 y 28 de septiembre y el 4 y 5 de octubre y a ellas se sumarán las dirigidas al público infantil, denominadas 'En el aire' e interpretadas por Fabularia Teatro, que tendrán lugar durante el mes de octubre en el Museo de la Radio.