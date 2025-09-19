leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Visitantes en el Castillo de los Templarios de Ponferrada.

El castillo y los museos de Ponferrada recibieron 77.000 visitas durante el verano

Conde Gatón retoma este fin de semana las visitas teatralizadas a la fortaleza

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:58

El Castillo de los Templarios y los tres museos dependientes del Ayuntamiento de Ponferrada recibieron este verano más de 77.000 visitas. Concretamente, la fortaleza fue visitada por 57.000 personas, a las que se suman los casi 20.000 visitantes del Museo del Bierzo, el Museo de la Radio y el Museo del Ferrocarril.

Concretamente, la fortaleza templaria y los tres museos municipales recibieron a 77.068 visitantes desde el inicio del periodo de verano hasta el 15 de septiembre. De forma detallada, durante ese tiempo, la fortaleza contabilizó 57.281 visitas, a las que se suman las 19.787 registradas en los tres museos municipales.

Además de los atractivos que ofrece el patrimonio cultural de la ciudad, los visitantes pudieron disfrutar de las cerca de 70 actividades culturales que albergaron los centros museísticos y el Castillo durante los tres meses de verano y que gozaron de una gran acogida y una alta participación por parte del público.

La veintena de conciertos que pusieron música de cámara, folk y jazz al Castillo, las diversas representaciones teatrales y los eventos, exposiciones y actividades culturales de diversos tipos y dirigidas a diferentes sectores de edad, refuerzan la proyección de la ciudad como destino de turismo cultural de calidad, suponiendo un importante impacto positivo en las actividades económicas y sociales vinculadas al sector.

Más noticias

La vendimia en El Bierzo: uva más pequeña pero de mayor calidad

La vendimia en El Bierzo: uva más pequeña pero de mayor calidad

Un incendio moviliza a los vecinos de Sobrado porque «no había disponible ningún medio de la Junta»

Un incendio moviliza a los vecinos de Sobrado porque «no había disponible ningún medio de la Junta»

Herida una mujer en un atropello en la rotonda del Hospital del Bierzo

Herida una mujer en un atropello en la rotonda del Hospital del Bierzo

Sin embargo, durante el mes de agosto y como consecuencia de los graves incendios que asolaron El Bierzo, fue notable el impacto causado en la afluencia turística general, especialmente a partir del 9 de agosto y en los días centrales del mes donde, se registraron afluencias menores de público que las habituales. A pesar de la situación, durante el mes de agosto el Castillo recibió más de 22.000 visitas.

Visitas teatralizadas

Con la llegada del otoño, la compañía teatral ponferradina Conde Gatón, retomará este fin de semana las visitas teatralizadas al Castillo de los Templarios, donde nueve actores darán vida a los principales personajes históricos que lo construyeron a lo largo de la historia.

Las visitas se inician este sábado, 20 de septiembre, con pases a las 12.15 y a las 17 horas, mientras que el domingo, día 21, será a las 12.15 horas. Estas continuarán los días 27 y 28 de septiembre y el 4 y 5 de octubre y a ellas se sumarán las dirigidas al público infantil, denominadas 'En el aire' e interpretadas por Fabularia Teatro, que tendrán lugar durante el mes de octubre en el Museo de la Radio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre en un incendio en Villarejo de Órbigo
  2. 2 Un matrimonio de refugiados ucranianos denuncia «abuso de autoridad» en la inspección de su negocio en León
  3. 3 El cierre de un centro de estética afectará a clientes y empleados en León
  4. 4 Denuncian a Suárez-Quiñones ante la Fiscalía Anticorrupción por sus vínculos con un macrovertedero
  5. 5 El rincón de León que se hiela... y por la tarde sobra la ropa: 38,5 grados de diferencia
  6. 6 El pueblo de León que cortará su carretera para reclamar que se la arreglen
  7. 7 Declarado un incendio en el entorno de Sahagún
  8. 8 Científica, emprendedora y leonesa: «No hay nada que me dé más orgullo que decir que soy de León»
  9. 9 El otoño llega con fuerza: desplome de temperaturas... y de la cota de nieve
  10. 10 La Melonera, desfile de trajes tradicionales y Día de la Bici este fin de semana en León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias El castillo y los museos de Ponferrada recibieron 77.000 visitas durante el verano

El castillo y los museos de Ponferrada recibieron 77.000 visitas durante el verano