leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un sanitario con la camilla de una ambulancia.

Herida una mujer en un atropello en la rotonda del Hospital del Bierzo

La mujer, de 64 años, presentaba dolor en un tobillo y un hombro y fue traslada en ambulancia al primer centro sanitario de la comarca

Carmen Ramos

Carmen Ramos

Ponferrada

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:43

Una mujer de 64 años ha resultado herida en la mañana de este jueves, 18 de septiembre, tras ser atropellada junto al Hospital del Bierzo.

Una llamada a las 11:30 horas al Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León alertó del suceso ocurrido en la calle Miguel Servet, en la rotonda del hospital de Ponferrada, informando del atropello de un turismo a un peatón.

La herida se encontraba consciente y se quejaba de un dolor en tobillo y hombro.

Desde Emergencias dieron aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico para trasladar a la herida al primer centro sanitario de la comarca.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Localizan el cuerpo sin vida del montañero perdido en el pico Gilbo
  2. 2 Sin rastro de José Luis tras 40 días de búsqueda en la montaña leonesa
  3. 3 Restablecida la circulación de tren entre León y Ponferrada tras sofocar el incendio de Quintana de Raneros
  4. 4 Un matrimonio de refugiados ucranianos denuncia «abuso de autoridad» en la inspección de su negocio en León
  5. 5 Un ganadero leonés, asfixiado ante la falta de alimento de sus animales: «Solo me queda vender»
  6. 6 ¿Cuánto sabes de pueblos de León?
  7. 7 La bandera de Palestina, sin stock en los comercios leoneses
  8. 8 Un ganadero berciano, asfixiado ante la falta de alimento de sus animales: «Solo me queda vender»
  9. 9 Un choque entre un coche y una moto se salda con un herido en el centro de León
  10. 10 León se divide por la ley antitabaco: del «lo veo bien» al rechazo porque prohibir fumar en las terrazas es «rizar el rizo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias Herida una mujer en un atropello en la rotonda del Hospital del Bierzo

Herida una mujer en un atropello en la rotonda del Hospital del Bierzo