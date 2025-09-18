Herida una mujer en un atropello en la rotonda del Hospital del Bierzo
La mujer, de 64 años, presentaba dolor en un tobillo y un hombro y fue traslada en ambulancia al primer centro sanitario de la comarca
Ponferrada
Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:43
Una mujer de 64 años ha resultado herida en la mañana de este jueves, 18 de septiembre, tras ser atropellada junto al Hospital del Bierzo.
Una llamada a las 11:30 horas al Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León alertó del suceso ocurrido en la calle Miguel Servet, en la rotonda del hospital de Ponferrada, informando del atropello de un turismo a un peatón.
La herida se encontraba consciente y se quejaba de un dolor en tobillo y hombro.
Desde Emergencias dieron aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico para trasladar a la herida al primer centro sanitario de la comarca.
