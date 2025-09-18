Herida una mujer en un atropello en la rotonda del Hospital del Bierzo La mujer, de 64 años, presentaba dolor en un tobillo y un hombro y fue traslada en ambulancia al primer centro sanitario de la comarca

Imagen de archivo de un sanitario con la camilla de una ambulancia.

Carmen Ramos Ponferrada Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:43

Una mujer de 64 años ha resultado herida en la mañana de este jueves, 18 de septiembre, tras ser atropellada junto al Hospital del Bierzo.

Una llamada a las 11:30 horas al Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León alertó del suceso ocurrido en la calle Miguel Servet, en la rotonda del hospital de Ponferrada, informando del atropello de un turismo a un peatón.

La herida se encontraba consciente y se quejaba de un dolor en tobillo y hombro.

Desde Emergencias dieron aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico para trasladar a la herida al primer centro sanitario de la comarca.

