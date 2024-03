El Bierzo 'fala galego'. La campaña '¡Aquí tamen se fala!' impulsada por los alumnos de Primero de Bachillerato del IES Lauro Olmo de O Barco de Valdeorras (Orense) en colaboración con los comercios del Centro Comercial Abierto local para promover el uso de la lengua gallega en el comercio local llega a Ponferrada.

La librería infantil y juvenil Castillo de Lulavai, situada en la céntrica calle Gómez Núñez, ha sido la primera, y de momento única, de la comarca en sumarse a la iniciativa que se gestó en el IES Rafael Dieste de A Coruña y que se ha extendido a 200 institutos de Galicia y ya ampliado sus ramificaciones por todo el país.

La iniciativa de dinamización lingüística que pretende acabar con los prejuicios de una supuesta Galicia que no habla gallego ha llegado a la capital berciana de la mano de Julia López, la propietaria del Castillo de Lulavai, gracias al contacto con una de las profesoras del centro valdeorrés.

«Yo trabajo con el instituto Lauro Olmo, con una profesora que viene por aquí y me compran material y fue ella la que me comentó la iniciativa y me dijo si quería participar y le dije que encantada», explica Julia. Ella no es gallega pero sí una de su abuela «aunque nunca habló gallego en casa».

Su querencia por el idioma de la comunidad vecina surgió a raíz de un curso para examinarse a las pruebras libres que convoca anualmente la Xunta de Galiciaque permite obtener la titulación de cara a facilitar el acceso a un trabajo en la administración. «Como aquí entendemos todos el gallego dije va, esto muy fácil, pero fui a hacer el curso y de fácil nada, pero me gustó mucho, me apunté a la Escuela de Idiomas, hice los cursos completos y me saqué el diploma», señala.

«Tenemos muchas palabras gallegas»

«Me gusta mucho, me parece fantástico que lo mantengan», remarca Julia, al considerar que «enriquece muchísimo mantener el idioma que tienen». Una lengua que también se habla en muchas localidades del Bierzo. «Tenemos muchas palabras que son gallegas aunque parece que no lo conocemos mucho», remarca.

La librería ponferradina situada en la calle Gómez Núñez adherida a la campaña luce un cartel identificativo en su escaparate. Carmen Ramos

El cartel de la campaña '¡Aquí tamen se fala!' colocado en el escaparate de la librería ha hecho que algunos de sus clientes se hayan mostrado sorprendidos y hayan entrando hablando en gallego. «Me ha llegado alguna gente preguntando 'Anda, aquí también se fala' y les explico mi experiencia de que realmente y lo estudié aunque no soy galegofalante de familia, es aprendido», apunta. Una enseñanza de la lengua gallega que reconoce que ha ido perdiendo «porque como aquí casi no hablo gallego se pierde también la práctica».

«No se fomenta mucho»

A Julia le llama especialmente la atención que aunque el gallego está instaurado en muchos colegios de Primaria y en varios IES «sin embargo no es algo que se fomente mucho, es quizás más residual». Por ello les anima a implicarse en esta iniciativa de promoción de la lengua gallega. «Sería muy interesante», subraya, al considerar que «es algo enriquecedor para la comarca».

Como enriquecedor ha sido para el IES Lauro Olmo de O Barco de Valdeorras (Orense) implicarse en esta campaña para que «el alumnado se implique en la dinamización de la lengua gallega», asevera la profesora de Gallego del centro, Sandra Varela, y para acabar con los prejuicios que hay en el comercio y en la sociedad». Es más, le parece fantástico que la iniciativa se extienda a los establecimientos comerciales «para que la gente vea que también en el comercio se fala galego».

Los establecimientos, colegios e institutos del Bierzo que deseen participar lucirán en un lugar visible el cartel identificativo con el logo de la campaña para fomentar el uso del gallego. Además, los promotores de la iniciativa subirán una imagen a sus redes sociales para promocionar su implicación con una lengua que en el Bierzo '¡tamen se fala!'.