leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un operario de la brigada de obras de Ponferrada barniza un macetero en la calle Gómez Núñez.

La brigada de obras de Ponferrada renueva señalización y mobiliario urbano

Se ha actuado en los pasos de peatones de la avenida Pérez Colino

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Lunes, 6 de octubre 2025, 17:58

Comenta

La brigada de obras de Ponferrada ha renovado diferentes elementos de la señalización y el mobiliario urbano de la ciudad con el objetivo de seguir mejorando los espacios públicos.

Una de las intervenciones más importantes ha sido el repintado de los pasos de cebra de la avenida Pérez Colino, una zona con una alta circulación de coches y peatones.

Más información

¿Qué es el haz de luz que ha atravesado el cielo de El Bierzo?

¿Qué es el haz de luz que ha atravesado el cielo de El Bierzo?

Herida una mujer de 76 años en un atropello en Ponferrada

Herida una mujer de 76 años en un atropello en Ponferrada

El restaurante calcinado en Las Médulas reabre en Carucedo: «Somos los mismos, con las mismas ganas»

El restaurante calcinado en Las Médulas reabre en Carucedo: «Somos los mismos, con las mismas ganas»

La intervención se realizó con rapidez para interceder lo menos posible en la circulación de esa vía, mejorando la seguridad y visibilidad.

Asimismo, los operarios trabajaron en el lijado y barnizado de varios bancos y maceteros, incorporando también nuevos elementos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El derribo de la iglesia de un pueblo de León deja al aire los restos sepultados del cementerio
  2. 2 Roban el TPV a una taxista y hacen transferencias no autorizadas
  3. 3 El restaurante calcinado en Las Médulas reabre en Carucedo: «Somos los mismos, con las mismas ganas»
  4. 4 El «privilegio» de los colegios sin alumnos: «Es una maravilla y triste a la vez»
  5. 5 Un pueblo de León hospedará a Papá Noel
  6. 6 Estos son los rivales de Cultural, Ponferradina y Astorga en la Copa del Rey
  7. 7 León tiene la única autopista que pierde tráfico y la que menos coches registra
  8. 8 Xoel López cierra San Froilán 2025 en un lunes festivo en León
  9. 9 San Froilán se queda sin videomapping en la Catedral de León
  10. 10 Un helicóptero rescata a una montañera de 61 años que sufrió un esguince en Getino

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias La brigada de obras de Ponferrada renueva señalización y mobiliario urbano

La brigada de obras de Ponferrada renueva señalización y mobiliario urbano