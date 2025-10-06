¿Qué es el haz de luz que ha atravesado el cielo de El Bierzo? La cadena de astros brillantes sorprendió a los bercianos en algunas zonas de la comarca, como es el caso de la localidad de Dehesas, en el municipio de Ponferrada

Imagen del la cadena de luces brillantes que surcó el cielo del Bierzo en una imagen tomada en la localidad de Dehesas.

¿Qué es el haz de luz que ha atravesado el cielo del Bierzo? Es la pregunta que se hacen todas aquellas personas que pudieron verlo a primera hora de la mañana de este sábado 4 de octubre.

Se trata de una cadena de astros brillantes que sobrevolaron el cielo de la comarca y que pudieron verse en algunas zonas, como es el caso de la localidad de Dehesas, perteneciente al municipio de Ponferrada, donde los más madrugadores se sorprendieron con lo que tenían delante de sus ojos a las 7:06 horas.

Pero ¿de qué se trata y a qué responde este fenómeno?

Desde el Instituto Geográfico Nacional explican que esta cadena de astros brillantes son una red de microsatélites para dar servicio de wifi en órbita geoestacionaria o por satélite.

Un fenómeno que, según explican, «no es nuevo», ya que lleva varios años avistándose. «Están desplegando toda una red de satélites en órbita geoestacioanaria, son microsatélites y cuando les da el sol reflejan la luz porque son metálicos, son pequeños y están en órbita geoestacionaria para dar cobertura por wifi a la zona que está debajo del satélite en cuestión», remarcan.

En el caso del Bierzo, la cadena de luces brillantes que surcó el cielo se vio cuando aún no había amanecido. Un momento especial dado que «al amanecer el sol está muy bajo y puede reflejarse en estos satélites», apuntan desde el Instituto Geográfico Nacional.

El haz de luz llegó al Bierzo tras atravesar Galicia donde pudo verse en varios puntos de la comunidad gallega la semana pasada.

'Tren' de satélites Starlink

Son diferentes las empresas que gestionan estos satélites entre ellas SpaceX del magnate estadounidense Elon Musk, propietario de la red social X y cofundador y director general de Tesla, que envía varios en cada lanzamiento. Se da la circunstancia que el último de ellos tuvo lugar el viernes, 3 de octubre, justo un día antes de que se pudieran divisar en el cielo de la comarca.

En ningún caso se trata de Ovnis como pudiera parecer sino que todos ellos viajan a la misma altitud y velocidad e inicialmente orbitan la Tierra en un grupo lo que permite divisarlos a simple vista como un 'tren' de luces.

Llega un momento en el que cada satélite asciende a su órbita operativa y es mucho más difícil distinguirlos en el cielo aunque pueden verse con óptica o pueden ser capturados con cámaras.