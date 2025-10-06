Herida una mujer de 76 años en un atropello en Ponferrada El suceso tuvo lugar a la altura del número 15 de la calle Obispo Osmundo, en la zona alta de la ciudad

Una mujer de 76 años ha resultado herida a mediodía de este lunes, 6 de octubre, en un atropello en Ponferrada.

El suceso se registró a las 12:25 horas a la altura del número 15 de la calle Obispo Osmundo, en la zona alta de la ciudad.

El Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León dio aviso a Policía Municipal, Policía Nacional y Sacyl que envió una ambulancia al lugar del atropello.t

