Imagen de algunas de las obras que se han realizado a lo largo del mes de agosto en Ponferrada.

La Brigada de Obras de Ponferrada finaliza 455 actuaciones en el mes de agosto

La mayoría de las intervenciones completadas se llevan a cabo en edificios municipales

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:40

La Brigada de Obras del Ayuntamiento de Ponferrada finalizó el pasado mes de agosto un total de 455 intervenciones de las que la mayoría, 176, se llevaron a cabo en edificios municipales, como centros educativos, centros de acción social o pabellones municipales.

En estos edificios se ejecutaron reparaciones y sustituciones en instalaciones de fontanería, electricidad, albañilería, pintura y carpintería. Concretamente, 59 de esas actuaciones fueron ejecutadas por el personal de servicio eléctrico, mientras que 26 se efectuaron en fuentes ornamentales, según informa la Agencia Ical.

En el ámbito de la señalización, se realizaron 83 intervenciones correspondientes a la reposición y colocación de señales de tráfico, hitos azules y el pintado y repintado de vados y bordillos, así como dos en zonas de accesibilidad para personas con movilidad reducida y 19 en pasos de peatones.

También se llevaron a cabo 37 intervenciones en el mobiliario urbano y los parques infantiles, consistentes en la colocación de nuevos elementos y en la reparación de los ya existentes, al tiempo que se finalizaron otras 93 en aceras y viales, que abarcaron trabajos de ensanche de alcorques y reparación de aceras, baldosas, bordillos o arquetas.

Finalmente, hubo 65 intervenciones de la Brigada de Obras correspondieron a traslados y asistencia a eventos realizados.

