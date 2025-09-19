Ponferrada inaugura la Fiesta de las Rebajas con descuentos hasta el 80% La iniciativa, organizada por la Asociación de comerciantes ElCentroMola, se celebrará hasta el domingo 21 de septiembre en la Galería Pop Up

Imagen de la inauguración de la IV edición de la Fiesta de las Rebajas organizada por la Asociación El Centro Mola.

Álvaro Pérez Ponferrada Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:21 Comenta Compartir

Ponferrada ha dado hoy, 19 de septiembre, el pistoletazo de salida a una a la IV edición de la Fiesta de las Rebajas, organizada por la asociación de comerciantes El Centro Mola. La cita se prolongará hasta el próximo domingo 21 de septiembre en la Galería Pop Up, en la calle Camino de Santiago, donde se concentran hasta diez establecimientos de la ciudad con descuentos especiales y promociones que llegan hasta el 80%.

El concejal de Comercio, David Pacios, destacó durante el acto inaugural que «será un fin de semana intenso con un gran número de eventos». En la misma línea, subrayó que iniciativas como esta tienen un objetivo claro. «Buscamos dinamizar y revitalizar el comercio de nuestra ciudad».

Pacios animó a la ciudadanía y a los visitantes a participar en la Fiesta de las Rebajas. «Invitamos a todos a acercarse durante el fin de semana, donde encontrarán una buena parte del comercio local con un trato cercano y grandes oportunidades».

Imagen de la inauguración de la IV edición de la Fiesta de las Rebajas organizada por la Asociación El Centro Mola. Álvaro Pérez

Finalmente, el edil agradeció el trabajo conjunto de los comerciantes y de la asociación organizadora. «Gracias a El Centro Mola y a los comercios por seguir impulsando el comercio de Ponferrada».

La Fiesta de las Rebajas arranca así como una de las principales citas comerciales del año, que sucede a la Feria de las Rebajas organizada el pasado fin de semana por la Asociación de Comerciantes Templarium, con la que el Ayuntamiento y los comercios locales buscan reforzar la actividad económica y convertir las compras en una experiencia atractiva para vecinos y visitantes.