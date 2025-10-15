La Junta resucita el Parque Agrolimentario del Bierzo con dos millones en los presupuestos Las cuentas para 2026 destinan 49.535.361 euros a inversiones en la comarca, un 111,34% más que en el ejercicio anterior, y reservan 850.000 euros para la unidad satélite de Radioterapia

Carmen Ramos Ponferrada Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:14 Comenta Compartir

La Junta de Castilla y León resucita la creación del Parque Agroalimentario del Bierzo. El proyecto de Presupuesto Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2026 reserva una partida de dos millones de euros para el proyecto que fue anunciado por su anterior presidente, Juan Vicente Herrera, como Bierzo Hub, programa de impulso agralimentario integral del Bierzo, y que desapareció de los anteriores borradores.

Las cuentas de la Junta para El Bierzo se incrementan un 111,34% alcanzando los 49.535.361 euros frente a los 23.439.204 del año anterior y también sirven para relanzar otro de los proyectos más demandados por los bercianos: la unidad satélite de Radioterapia en el Hospital Universitario del Bierzo, a la que se reservan 850.000 euros del total de 1.102.862 que se invertirán en materia sanitaria en la comarca. Una partida que se completa con una inversión de 193.572 euros en la mejora de las consultas externas del servicio de Rehabilitación en el primer centro sanitario de la comarca y 59.290 euros más para el centro de salud Ponferrada I.

Las actuaciones de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl) copan la mayor parte de los presupuestos con 32.896.238 euros, 10,8 de ellos destinados a la urbanización, depuración, ampliación y mejora de los accesos al polígono industrial de El Bayo en Cubillos del Sil. Contemplan, además, la ejecución de obras de abastecimiento (4,5 millones), depuración de aguas (5,9 millones), mejora de eficiencia energética en edificios (8,3 millones) y promoción de vivienda eficiente en alquiler (1,5 millones).

En Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural las cuentas de la Junta para el próximo año reservan para la comarca un total de 9.242.994 euros, con 5.321.105 euros para el proyecto de transformación del regadío del Canal Bajo del Bierzo, a los que se suman los dos millones del Parque Agroalimentario del Bierzo, 953.389 euros para el acondicionamiento de la red viaria de Noceda a Quintana de Fusseros y 923.500 para la reforma del CIFP de Almázcara.

Respecto a las inversiones en materia de Cultura, Turismo y Deporte destaca la partida de 2.421.336 euros destinados a la reconstrucción de infraestructuras del espacio de Las Médulas y la de 371.336 euros para la ACD de Carucedo.

Pasarela en el embalse de Bárcena

En el capítulo de la Fundación del Patrimonio Natural (1,3 millones), los presupuestos de la Junta reservan 600.000 euros para la pasarela peatonal en el embalse de Bárcena entre Cubillos del Sil y Congosto; 300.000 euros para la mejora y señalización de la carretera al Puerto de Valdeprado en Páramo del Sil y Palacios del Sil; 200.000 euros para la mejora y recuperación del entornos de la Casa del Parque de Las Médulas; 180.000 euros para la construcción del mirador de Las Portillas entre las localidades de Librán y Pardamaza y 73.058 para el C.P. Las Médulas.

Entre las partidas más cuantiosas de las cuentas de la Junta para El Bierzo en 2026 se encuentra la destinada al proyecto Genmin (2021-2027) para desarrollo de un sistema innovador de almacenamiento de energía en minas abandonadas que promueve la Fundación Santa Bárbara en Folgoso de la Ribera dotado con 1.015.159 euros.

Las inversiones de la Junta para El Bierzo en 2026 se completan con la construcción de seis viviendas en Carracedo del Monasterio por 823.000 euros; 435.165 euros para los polígonos industrialesde Cubillos del Sil y Ponferrada y 200.000 euros más para la construcción de la pista polideportiva en el CEIP de Flores del Sil.