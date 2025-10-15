'Aspronautas' despega desde El Bierzo hasta Ámsterdam: «Ha sido de estos proyectos que dan algo impagable» La iniciativa de Asprona Bierzo, acompañada del diseñador berciano Pablo Guerrero, brilla en los premios internacionales del diseño

Los cuatro 'Aspronautas' junto con Pablo Guerrero (C) en la recogida del premio Pentaward en Ámsterdam el pasado 4 de octubre.

Álvaro Pérez Ponferrada Miércoles, 15 de octubre 2025, 08:03 Comenta Compartir

En una viña de Cubillos del Sil, concretamente en el paraje de La Grisuela, cuatro usuarios de Asprona Bierzo con discapacidad intelectual aprendieron a cuidar la tierra. Entre cepas, herramientas y trabajo compartido, nadie imaginaba que aquel proyecto, nacido de la ilusión y la inclusión, terminaría brillando en un escenario internacional.

El pasado 4 de octubre, en Ámsterdam, 'Aspronautas' recibió el Pentaward de Oro en la categoría 'Diseño con Propósito', uno de los reconocimientos más importantes del mundo del diseño.

Detrás del galardón están Miguel Ángel Amoedo, Teresa Lorenzo, Guillermo Álvarez y Baldomero García, los verdaderos protagonistas de esta historia. Y también Pablo Guerrero, el diseñador berciano que, de forma desinteresada, convirtió sus dibujos en una etiqueta con alma.

«Para mí es una recompensa enorme», explica Guerrero. «Este año tenía un significado especial porque, además de ser un reconocimiento para nosotros, era una cuestión de visibilidad del proyecto de 'Aspronautas' y de los chicos».

Una llamada que se convirtió en proyecto

«Desde el primer momento, es Asprona Bierzo, Vanessa Silván, quien me llama a mí personalmente», recuerda Guerrero. «Me conoce del mundo del vino… yo soy berciano y trabajo mucho ahí».

La llamada iba acompañada de una propuesta que posteriormente sería un iniciativa «maravillosa»: 'Aspronautas', una propuesta de inserción laboral y aprendizaje colectivo, había dado su primer fruto. Cuatro personas de Asprona Bierzo, Miguel Ángel, Teresa, Guillermo y Baldomero, guiadas por Julio, de la bodega '13 Viñas', habían aprendido a cuidar una viña en Cubillos del Sil y elaborado su propio vino.

Ampliar 'Los participantes del proyecto 'Aspronautas' en la gala de premios Pentaword en Ámsterdam.

Pero aquel vino necesitaba una identidad, algo que lo hiciera visible y reconocible. «Me pidieron que les ayudara con la etiqueta», explica Guerrero, algo que reflejara lo que había detrás, su trabajo, su unión y su historia.

Dibujarse para ser visibles

El diseñador tenía clara la idea: no se trataba solo de crear una etiqueta, sino de darles voz y protagonismo. «El primer planteamiento fue que los chicos participaran en la etiqueta. Les sugerí que se dibujaran a sí mismos en su lugar de trabajo, con sus compañeros y sus tareas», recuerda.

Así lo hicieron. Miguel Ángel, Teresa, Guillermo y Baldomero se dibujaron a sí mismos trabajando en la viña, compartiendo momentos, representándose con sinceridad y orgullo. De esos dibujos nació la etiqueta de 'Aspronautas', y con ella, un símbolo: la botella como nave espacial, reflejo de «quienes se atreven a explorar nuevos mundos.»

«Esas etiquetas las integramos en las botellas como si fueran naves con alerones. Era perfecto, porque los Aspronautas son eso, exploradores del universo del vino».

El valor de la visibilidad

Para Pablo Guerrero, el premio tiene una dimensión que va más allá del diseño, la de hacer visible un proyecto humano y colectivo. «Ha sido el proyecto del año, de estos que dan muchísimo más que el dinero, algo que es impagable, y el cariño y la manera como nos han tratado, y si encima te presentas un concurso internacional entre muchísimas candidaturas y 34 oros en todo el mundo, y ganas, pues ha sido maravilloso», explica Guerrero.

También tiene un significado especial para la comarca de El Bierzo. «Yo soy berciano y ellos trabajan en el mundo del vino, que forma parte de nuestra cultura y de la economía de El Bierzo. Después de lo que ha ocurrido este verano, la clave es la visibilidad, que en un concurso internacional este premio se lo lleve un vino de El Bierzo, hecho por gente de El Bierzo, eso me ha emocionado mucho».

Y lo resume con una frase que es casi una declaración de principios: «No es soberbia, es autoestima, pensar que podemos brillar, que podemos ser visibles, que hay cosas buenas, no solo paisajes quemados en El Bierzo».

Este premio se ha convertido en un reconocimiento a una labor de multitud de personas, la de una asociación como Asprona Bierzo que promueve la inclusión y la integridad de personas con discapacidad. «Ellos no es que se sientan partícipes, son tan merecedores y tan protagonistas del premio como nosotros. Ellos trabajaron en las etiquetas, en el montaje, en todo. Se sienten felices, y eso es lo mejor».