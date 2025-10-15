leonoticias - Noticias de León y provincia

Miembros de la asociación Oncobierzo en el Parlamento Europeo.

OncoBierzo lleva la voz de El Bierzo al Parlamento Europeo para exigir una sanidad digna

La asociación ha conseguido que casi todos los partidos españoles representados en Bruselas escuchen su voz y eleva una petición a la Comisión de Sanidad del Parlamento Europeo para mejorar la situación sanitaria en la comarca

Álvaro Pérez

Álvaro Pérez

Ponferrada

Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:47

La asociación OncoBierzo ha logrado trasladar la voz de toda una comarca al Parlamento Europeo, marcando un hito en su lucha por una sanidad pública digna en la comarca. Esta semana, miembros de la organización se presentaron en Bruselas ante la Comisión de Sanidad del Parlamento Europeo, donde elevaron una petición solicitando soluciones para revertir la grave situación sanitaria que afecta a El Bierzo y Laciana.

En su publicación en redes sociales, OncoBierzo destacó el logro alcanzado: «Hemos conseguido que casi todos los partidos españoles representados en el Parlamento Europeo nos escuchen, nos miren a los ojos y escuchen, de primera mano, la voz de Oncobierzo». La organización subrayó que este momento representa un paso significativo en su lucha, que comenzó hace apenas un año con el objetivo claro de mejorar la atención sanitaria en la región.

En su demanda en el Parlamento, OncoBierzo pidió a la Comisión de Sanidad que busque caminos y soluciones efectivas para revertir los problemas de acceso y calidad de la salud en el Bierzo. La petición busca visibilizar y atender una problemática que lleva años afectando a los habitantes de la zona.

«La situación sigue siendo grave, y rendirse nunca ha sido una opción. Seguiremos alzando la voz, recorriendo los kilómetros que hagan falta, tocando todas las puertas que sea necesario», afirmaron en su mensaje en redes. La organización también quiso agradecer el apoyo constante de la ciudadanía. «Todo esto ha sido posible gracias a vosotros, al apoyo y la fuerza de la gente que nos acompaña. Gracias por empujarnos hasta aquí».

