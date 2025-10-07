El Bierzo acoge este fin de semana la primera 'Senda de los Bosques del Año' Los participantes disfrutarán de una marcha desde el Zofreral de Cobrana hasta el Soto de Villar de los Barrios

Elbierzonoticias Ponferrada Martes, 7 de octubre 2025, 10:51 Comenta Compartir

El Bierzo acogerá este sábado, 11 de octubre, la primera 'Senda de los Bosques del Año' que busca llevar a los participantes por un recorrido que les permitirá descubrir el Zofreral de Cobrana y el Soto de Villar de los Barrios, ambos nombrados Bosques del Año 2025 y 2024, respectivamente.

Se trata de una iniciativa impulsada desde las asociaciones Bierzo Vivo y El Zofreral, en el marco del Festival Villar de los Mundos, cuyos dirigentes, Nicolás de la Carrera y Fabián Thiery, han ofrecido los detalles de esta ruta que une dos bosques emblemáticos de la comarca.

La senda partirá este sábado, 11 de octubre, a las 10 horas desde la Peña de Congosto, desde donde los caminantes se dirigirán a Cobrana, donde se encuentra el Zofreral, seguirán por la Senda de los Canteros hacia Ponferrada para llegar, finalmente, al Soto de Villar, en un recorrido de 25 kilómetros.

«Estamos muy contentos y orgullosos de formar parte de este proyecto, organizado por el Festival Villar de los Mundos, que une no solo nuestros bosques, sino también nuestras asociaciones. Queremos que sea el inicio de muchas actividades conjuntas para revitalizar el medio rural, promover nuestros recursos naturales y culturales, y demostrar que el Bierzo tiene futuro», asegura Thiery, quien considera que este hermanamiento es también una forma de recordar la importancia de luchar por el desarrollo rural, la gestión sostenible del territorio y la lucha contra el abandono, especialmente tras los incendios de este verano.

Por su parte de la Carrera agradece la colaboración de la empresa de eventos deportivos La20veinte y de la oenegé Bosques Sin Fronteras, quienes se suman a la organización de la senda.

Temas

SENDERISMO

Ponferrada

Congosto