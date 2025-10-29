El pueblo del Bierzo que convive cada invierno con «un punto negro» Los vecinos recogen firmas para exigir medidas de protección en el Puente del Jarote, escenario de varios accidentes en los últimos años

Imagen del petril roto con un cordón de seguridad en la curva del Puente del Jarote, en Salientes (Palacios del Sil).

Álvaro Pérez Ponferrada Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:13

En Salientes, en Palacios del Sil, un pequeño pueblo de montaña a 1.200 metros de altitud, los inviernos llegan temprano y el hielo cubre la carretera antes de que el sol asome. Allí, donde el río corre encajonado entre peñas, un puente roto preocupa a los vecinos más que la nieve. Cada curva, cada helada, les recuerda que un descuido puede acabar en el vacío.

El Puente del Jarote o Puente de los Carteros, situado a dos kilómetros del pueblo en dirección a Palacios del Sil, se ha convertido en un punto negro para los conductores. Su acceso, en pendiente y con curva pronunciada, carece de protecciones laterales. El pequeño pretil de piedra que debía servir de defensa está destrozado desde hace años.

«Van cinco accidentes en los últimos años», cuenta Inés Álvarez, vecina del pueblo. «Hay un precipicio de unos doce metros hasta el río. No da el sol, hiela muy pronto y, si un coche patina, no hay nada que lo frene».

Un puente que quedó a medias

Los vecinos recuerdan que hace unos quince años una riada obligó a reconstruir varios puentes del entorno. Tres se arreglaron, pero el del Jarote «se quedó a medias».

«El pretil está roto unos dos metros a cada lado, y el hueco sigue ahí. Los bomberos vinieron hace unos días, esto hizo que posteriormente se colocaran unas cintas y echaron un poco de cemento en el suelo, pero el peligro continúa, porque el pretil sigue roto», explica Álvarez.

El pedáneo del pueblo contactó con la ingeniera de la Diputación de León, responsable de la zona. «Ella dijo que se arreglaría, pero no sabemos cuándo», lamenta la vecina.

«Todos somos pueblo»

Ante la falta de respuesta, los habitantes de Salientes han iniciado una recogida de firmas, que ya ha reunido casi 500 apoyos entre las firmas de la plataforma y las obtenidas de forma presencial, para exigir la reparación urgente del puente.

En el texto publicado en una plataforma digital, los firmantes señalan que el tramo es «estrecho, con gran altura y sin protecciones laterales», y advierten de la «alta probabilidad de accidente fatal» por las heladas y la humedad del río en esta zona sombría y boscosa.

Imágenes del estado el pretil en el Puente del Jarote, en Salientes (Palacios del Sil).

Las imágenes que acompañan la petición muestran el pretil roto, las curvas cerradas y el estado del firme. El documento cuenta con el apoyo de numerosos vecinos y propietarios vinculados al pueblo.

A la iniciativa se ha sumado también la Asociación de Propietarios de Salientes, formada por vecinos y antiguos ganaderos del pueblo, que está ejerciendo presión desde su ámbito. «Somos todos pueblo«, resume Inés Álvarez, »estamos utilizando todos los recursos posibles para que esto se arregle antes de que pase una desgracia».

«Es muy peligroso»

Aunque en invierno solo permanecen habitadas unas quince casas, Salientes sigue teniendo vida. Cuenta con unas noventa viviendas en total y valles alquilados a ganaderos de fuera, lo que mantiene un tránsito constante de vehículos.

«No somos un pueblo abandonado», insiste Inés Álvarez. «Aquí vive gente todo el año y pasan coches a diario. Esto es un problema, un sitio muy peligroso».

Los vecinos confían en que la Diputación de León actúe cuanto antes y repare un punto de la carretera que, año tras año, vuelve a convertirse en una amenaza con la llegada del hielo y la nieve.