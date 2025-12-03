Una avería interrumpe la circulación de trenes entre León y Monforte de Lemos La incidencia está provocada por un incendio, según ha señalado Adif

Carmen Ramos Ponferrada Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:24

Una avería ha interrumpido este miércoles, 3 de diciembre, la circulación de trenes entre las ciudades de León y Monforte de Lemos (Orense).

La incidencia afecta a la señalización de los ferrocarriles en el mecionado trazado, según ha explicado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a través de un mensaje difundido en la red social X.

Una situación que ha venido provocada por un incendio, lo que ha obligado a paralizar la actividad ferroviaria entre la capital de la provincia y la ciudad orensana, tal y como ha remarcado Adif.